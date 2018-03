Influenzaen hærger: Mange kunne være sluppet, hvis staten havde købt den bedste vaccine EU opfordrer til indkøb af ny influenzavaccine, der også beskytter mod et særligt virus, der i fire år har plaget danskerne. Statens Serum Institut afviser, at vaccinen er nødvendig. DF går nu til ministeren med sagen.

Influenzaepidemien hærger netop nu. På landets hospitaler ligger virusramte patienter på gangene. Mere end 160 svækkede borgere er denne vinter døde i kølvandet på den smitsomme sygdom.

Mange kunne have undgået influenza, indlæggelser og dødsfald, hvis de havde fået en ny vaccine frem for den, som den danske stat har indkøbt og tilbyder gratis til borgere i særlige risikogrupper.

Den europæiske sundhedsmyndighed European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) opfordrede i december EU-landene til at købe den nye vaccine til næste influenzasæson.

Vaccinen beskytter mod et særligt B-virus, som ifølge ECDC på fjerde influenzasæson plager, så »EU-medlemslandene bør overveje at øge tilgængeligheden og brugen af den firvalente vaccine i deres lande til næste sæson«, som der står i en officiel skrivelse.

Det råd har både Finland og hovedparten af de svenske regioner lyttet til og nu sendt en ordre på den nye vaccine.

Dansk Folkeparti er også klar til at følge EU-myndighedens råd:

»Vi skal selvfølgelig have den vaccine, der dækker bedst, så vi kan beskytte borgerne i risikogrupperne. Hvis det er et spørgsmål om penge, må vi finde dem, så vi kan sikre folk den bedste behandling«, siger Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Dansk Folkeparti vil nu have sundhedsministeren til at svare på, hvilke faglige eller økonomiske overvejelser der ligger bag fravalget af den EU-anbefalede vaccine.

Den nuværende vaccine, som danskere i risikogrupper kan få, beskytter mod tre forskellige, hyppigt forekommende typer influenzavirus. Men ikke mod et fjerde influenzavirus, B/Yamagata, som er præcis den virusstamme, der ifølge Statens Serum Institut rammer flest i disse uger.

3.277 danskere har indtil nu fået konstateret influenza i denne sæson, når de var indlagt på hospitalet. 2.511 af disse havde influenza B og næsten alle den variant, som den nye vaccine beskytter imod.

Statens Serum Institut (SSI) oplyste i denne uge, at influenzaen i øjeblikket er særlig farlig for svækkede patienter.

Alligevel afviser SSI, der rådgiver Sundhedsstyrelsen i forhold til vacciner, at der er grund til at indkøbe den nye vaccine.

For det første kan Danmark ikke nå at opsige den nuværende kontrakt og lave et nyt udbud, inden vacciner til næste sæson skal være bestilt hos producenterne.

For det andet mener SSI ikke, at det er nødvendigt at skifte den nuværende vaccine ud med den nye. Ifølge instituttet skal der være »solid evidens for, at de gavnlige effekter også står mål med udgifterne og eventuelle bivirkninger«.

»Jeg kan godt forstå, at det virker ligetil, at vi bare skifter til den nye vaccine, men virkeligheden og virus er lidt mere komplekst«, siger overlæge Tyra Grove Krause, afdelingschef på Statens Serums Institut.

Overlægen oplyser desuden, at vaccinationsprogrammet vil blive dyrere, hvis den nye vaccine skal indkøbes. Ifølge Politikens oplysninger er der tale om en ekstra udgift på omkring 20-40 procent.

Hun understreger, at man ikke »hidtil har ment«, at den udbredte influenza B er lige så alvorlig som influenza A for den enkelte syge.

»Man ser typisk en højere overdødelighed, når influenza A er på spil, hvor især de ældre er udsatte. Normalt kommer influenza B som en mindre bølge efter influenza A og rammer især skolebørn og voksne. Det er usædvanligt at se overdødelighed i forbindelse med den«, siger Tyra Grove Krause.