FOA: Mangel på tvang er problem for nye psykiatriafdelinger

Nye afdelinger til patienter, der kæmper med svær psykisk sygdom, misbrug og aggressiv adfærd på én gang, risikerer at stå ubrugte hen.

Afdelingerne skal gavne sikkerheden for de ansatte på de psykiatriske bosteder.

Men ifølge formand for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen, er det et problem, at bostederne ikke kan tvangsflytte de farlige beboere over på de nye afdelinger.

»Man skal overbevise den pågældende, og hvis vedkommende siger nej, så bliver vedkommende boende«, siger Dennis Kristensen.

Den første af de nye afdelinger åbnede i Vejle 1. marts. Men afdelingen er ifølge Jyllands-Posten endnu ikke taget i brug af patienter.

Det til trods for at afdelingen ifølge DR koster cirka 70.000 kroner i døgnet.

Mangler mulighed for tvang

I alt er 150 nye sengepladser planlagt landet over, men landets øvrige kommuner forventer ifølge Jyllands-Posten heller ikke at gøre stort brug af dem.

Og det skyldes ifølge Dennis Kristensen især den manglende mulighed for tvang.

»Nu er det ikke sådan, at vi er vilde med tvang. Men det siger næsten sig selv, at når man har et problem med, at nogen udgør en fare for andre både for de øvrige på bostederne og for de ansatte, så er man nødsaget til at tage de svages parti«.

»Og de svage er i den her sammenhæng dels de ansatte, der bliver udsat for overfald, og dels de øvrige beboere, som tilsvarende kan blive udsat for meget voldsomme begivenheder«, siger han.

De nye sengepladser var resultatet af et langstrakt politisk forhandlingsforløb i kølvandet på et drab på bostedet Lindegården i Roskilde i 2016.

Drabet var det fjerde drab på en ansat på et bosted på kun fem år.

Det fik politikerne til at garantere handling. Men undervejs i de politiske forhandlinger gik man bort fra udgangspunktet om tvang, efter indsigelser fra flere psykiatriforeninger.

I stedet er man endt med en model, hvor det undtagen i meget særlige tilfælde er frivilligt for borgerne, om de vil følge behandlingen.

I alt blev der afsat 400 millioner kroner i satspuljeforliget til det nye tilbud.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), har ifølge Jyllands-Posten sendt et brev til kommunerne, hvor hun opfordrer dem til at henvise til det nye tilbud.

ritzau