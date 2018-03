Klarlunds brevkasse: Hvilken kur er bedst mod øjenbetændelse?

FOR ABONNENTER

Anonym: Det siges, at man som ældre let får øjenlågsbetændelse. Det er meget ubehageligt, svier og føles som grus i øjnene. Jeg har nu prøvet at dryppe med Spersadex i 4 uger. Halvvejs måtte jeg på grund af svien i øjnene holde en pause på et par dage, men jeg tog hele den ordinerede kur. Nu er jeg på Thealoz. Men jeg synes ikke, der er megen effekt.