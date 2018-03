Patienter får halveret udgiften: Nu kan to daglige doser medicinsk cannabis komme ned på 950 kr. per måned Regeringen og Dansk Folkeparti indgår aftale om økonomisk tilskud til medicinsk cannabis. Døende får den gratis, andre får tilskud på 50 procent.

Det bliver billigere for patienter at gå på apoteket og med en recept i hånden købe topskud fra cannabisplanten. Døende får de euforiserende plantedele helt gratis, mens andre patienter slipper med at betale halvdelen af prisen på de produkter, der er tilgængelige under den fireårige forsøgsordning, som Folketinget satte i gang ved starten af dette år.

Hvis en patient får to doser cannabis om dagen - indtaget i form af to kopper te - vil en halvering bringe egenbetalingen ned på cirka 950 kroner om måneden med de nuværende priser på medicinen, der importeres fra Holland.

Fakta Cannabis på recept Behandling med medicinsk cannabis kan ifølge Lægemiddelstyrelsen være relevant for fire patientgrupper.

Der er tale om personer med rygmarvsskade, sklerose samt kroniske smertepatienter og personer, der døjer med kvalme og opkast efter kemoterapi.

Den politisk vedtagne forsøgsordning trådte i kraft 1. januar 2018 og løber i fire år. Vis mere

Det er konsekvensen af en politisk aftale, som regeringen nu har indgået med Dansk Folkeparti, efter at parterne i december afsatte en sundhedspulje på 100 millioner kroner på finansloven til »højt prioriterede indsatser«.

Mange smerteplagede på overførselsindkomst

Aftalen kommer i stand som reaktion på, at en stribe patientorganisationer i mere end et år har presset politikerne til at finde pengene. De har argumenteret for, at med en for høj egenbetaling ville patienterne fortsat købe deres topskud på for eksempel Christiania i stedet for at vælge de standardiserede produkter, der er blevet indlemmet i forsøgsordningen. Sagen er nemlig, at mange af de smerteplagede borgere er på overførselsindkomst og ifølge kritikerne derfor ikke har råd til selv at betale hele udgiften. Dermed risikerede ordningen at blive en fiasko, lød kritikken.

Det fik politikerne til at reagere, og derfor glæder sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) sig over aftalen.

»Det er vigtigt at forsøgsordningen ikke får social slagside og presser patienter ud på et kriminelt marked. Forsøgsordningen med medicinsk cannabis skal jo give lindring til patienter, hvor mange ikke har gavn af den konventionelle medicin, så det er vigtigt, at ordningen virker«, siger hun i en pressemeddelelse.

Parterne forventer, at de samlede udgifter til medicinsk tilskud vil beløbe sig til 64,2 millioner kroner over fire år. Det beløb læner sig op ad en vurdering af, hvor mange patienter der vil blive del af forsøget med topskud på recept. Sundhedsministeriet forventer 500 patienter i år, 1.000 næste år samt henholdsvis 1.200 og 1.500 patienter i 2020 og 2021. Der bliver et loft på 10.000 kroner i tilskud årligt for patienter, der ikke er døende.

Selve tilskudsordningen kræver en lovændring og en opdatering af it-systemer og kan derfor først træde i kraft 1. januar 2019. Men den får virkning med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at patienter efter nytår får tilskud til de cannabisprodukter, de har købt i hele 2018.

DF ønsker særlov for terminale patienter

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt er en af de politikere, der har arbejdet mest ihærdigt for at finde penge til et økonomisk tilskud. Hun siger:

»Vi sikrer, at alle, der har brug for at prøve cannabis, har råd til det. Mange patienter skriver til mig, at de allerede har fået en recept, men ikke har råd til at indløse den. Derfor ærgrer det mig, at aftalen først falder på plads nu. Samtidig vil DF opfordre ministeren til at lave en særlov inden sommerferien for de terminale patienter. Det nytter ikke, at de kan få betaling næste år med tilbagevirkende kraft. De er døde, inden de får deres tilskud tilbage, og det kan vi ikke byde dem«.