Klarlunds klumme: Jeg har tilsyneladende brug for at iklæde mig en raskhedsidentitet

Jeg er sådan en, der aldrig bliver syg. Sikke noget vrøvl. Det er naturligvis ikke sandt. Men i min selvforståelse er jeg aldrig syg. Jeg har i hvert fald ingen sygedage. I hvert fald ikke ret mange. Jeg har tilsyneladende åbenlyst brug for at iklæde mig en raskhedsidentitet. Måske hænger det sammen med travlheden som yngre læge, hvor jeg troede, at verden ville gå under, hvis jeg meldte mig syg.