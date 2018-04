Klarlunds klumme: Arbejdende forældre får ikke nødvendigvis børn med adhd

Den hyppigste psykiatriske diagnose til børn er adhd. Al forskning tyder på, at arvelige faktorer kan forklare 80 pct. af tilfældene. Rygning og alkoholindtagelse under graviditeten øger også risikoen for adhd, mens det er mere usikkert, om kosten har betydning. Derimod er der ingen forskning, der viser, at arbejdende forældre får børn med disse problemer.

Det blev ellers sagt i et nyligt debatindlæg i Politiken, der argumenterede for borgerløn til hjemmegående forældre. Jeg vil ikke kommentere indlægget her i spalten, men jeg føler mig kaldet til at reagere på følgende linjer: »Det koster på både den lange og korte bane, når der ikke er nogen hjemme. Det koster i sundhed, diagnoser og stressramte familier«.

Lad mig slå fast, at der i dag ikke er dokumentation for, at børn af hjemmegående mødre/fædre er hverken mere eller mindre sunde. God kontakt mellem forældre og børn er selvsagt vigtigt i de tidlige år, men man kan ikke deraf konkludere, at man bliver diagnosebarn, fordi man har udearbejdende forældre.

Ifølge Vidensråd for Forebyggelse ser vi en generel stigning i antallet af børn med psykiske problemer. Vi ved dog ikke, om der er tale om en reel stigning, eller om der blot diagnosticeres flere. Væsentligt er det, at der ikke er set en tilsvarende stigning i antallet af børn, der er i institution. Det er meget muligt, at familier med hjemmegående forældre oplever mindre stress, men hvis dette gode skal finansieres af fællesskabet, betyder det, at de arbejdende forældre må arbejde mere for at understøtte overførselsindkomst til en privilegeret gruppe.

Det ville være fantastisk, hvis vi kunne forebygge mentale helbredsproblemer hos børn. Løsningen er dog ikke at prioritere borgerløn til forældre, så de kan passe deres børn hjemme. Der er derimod brug for mere viden om, hvordan man forebygger sygdomme som adhd og autisme samt mistrivsel, og viden om, hvordan vi forebygger stress og indretter samfundet bedre for børnefamilier. Det kan være svært for småbørnsfamilier at få dagligdagen til at hænge sammen, men der er ikke grund til at give arbejdende forældre skyldfølelse. Man får ikke psykiatriske diagnoser, fordi forældrene går på arbejde. Men det må være muligt at indrette et samfund med større fleksibilitet for voksne og børn.

