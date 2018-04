Klarlunds brevkasse: Kan man sinke tab af muskelmasse?

Ole Østerby: Jeg er 79 år. For fire år siden fik jeg lyst til at prøve at sejle kajak og meldte mig ind i en kajakklub. Jeg blev så begejstret for det, at jeg nu ror året rundt en gang om ugen sammen med ligesindede.

Så vidt jeg husker, har du tidligere skrevet, at vi efter en vis alder mister tre procent af vores muskelmasse om året. Det lyder skræmmende. Hvad kan jeg gøre for længst muligt at kunne følge med hovedfeltet og stadig have tilstrækkelig muskelkraft i benene til at komme op af kajakken efter endt sejlads?

Bente Klarlund Pedersen: Det er dejligt, at du har fået gode vaner med en motionsform, der giver dig glæde på flere planer. Det er korrekt, at man med alderen taber muskelmasse, men det er meget individuelt, hvor meget man taber.

Man kan i høj grad modvirke muskeltabet ved at styrketræne. Med kajakroningen får du god træning af overkroppen, men det er vigtigt at træne underkroppen særskilt og også systematisk at træne hele kroppen samlet. Du kan med fordel udføre styrketræningsøvelsen squat. Det er en multiøvelse, hvor man træner mange muskelgrupper ad gangen, primært ryg, ben og kropsstammen. Læs evt. om den på nettet. Du kan derudover finde et hjemmetræningsprogram på TrygFondens Center for Aktiv Sundheds hjemmeside. Her er både et let, moderat og hårdt program: http://aktivsundhed.dk.