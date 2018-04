Klarlunds brevkasse: Nys rigtigt

Danielle Angelo: Som ansat på hospital i 25 år husker jeg med gysen sygeplejersker – af alle – der flinkt vaskede hænder, når de kom tilbage fra en patient, men – og hold nu fast – rask væk nøs i deres hænder uden håndvask, som om det var noget helt andet. Jamen altså, jeg kan blive helt ophidset.

Jeg er opdraget med, at man nyser i ærmet, hvis man ikke lige har en serviet eller kan nå til en serviet. Mine børn har fra helt små fået at vide, at nys i hænder er forbudt, at det er svineri, og naturligvis fået forklaringen derpå. Jeg ser heldigvis af og til folk, der er diskrete med nys, men prøv lige at tænke tanken: En person har lige nyst i hænderne og går derefter hen og giver hånd til dig, til mig. Det er så uappetitligt og smittefarligt. Nu skal jeg nok holde op ...

Bente Klarlund Pedersen: Tak for denne lille opsang. Jeg har selv haft samme tanke i disse tider, hvor der nyses i et væk.