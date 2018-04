Købmændenes formand om nyt tobaksforslag: »Det er unfair, hvis nogle tjener på, at andre tager et samfundsansvar«

Bred politisk opbakning

På Christiansborg er der blandede holdninger til de lovændringer, som DSK foreslår. Til gengæld er der bred opbakning til de initiativer, detailhandlen selv kan føre ud i livet. »Vi har ikke en id-kultur i Danmark. Det bruger nogen som argument for ikke at bede om legitimation, men i kraft af at tobak er en bombe under unges helbred, synes jeg, det her er et godt initiativ«, siger sundhedsordfører for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen.

Venstre mener, at kampagneugen er et godt initiativ.

»Helt centralt står, at detailhandlen skal blive bedre til at spørge om id. Hvis de mener, at disse initiativer kan være med til at skærpe opmærksomheden, er det godt. Jeg har i hvert fald en klar forventning om, at de strammer op på området«, siger sundhedsordfører for Venstre Jane Heitmann.