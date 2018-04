Hovedstaden mangler jordemødre: Gravide Marie må vente 7 måneder på sin første konsultation Der er stadig stor mangel på jordemødre i Region Hovedstaden, og det gør de gravide utrygge.

Bekymringer om kroppens signaler, kvalme, spark fra maven og utryghed om den kommende fødsel. Det er blot nogle af de tanker, som 38-årige Marie Hundevad Malmer går med. Hun er tilknyttet Hvidovre Hospital under sin graviditet, og kommer til at være i 7. måned, før den første samtale med en jordemoder finder sted.

»Jeg er gravid i uge 24 og går og venter på min første jordemodersamtale d. 4. maj, hvor jeg så er i 7. måned«, siger hun til DR P4 København.

Det er ellers stik imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der siger, at gravide skal se en jordemoder første gang i mellem uge 13 og 15 og anden gang i uge 21. Og derfor bekymrer det Marie Hundevad Malmer.

»Mest af alt gør det mig bekymret for, om jeg selv er opmærksom på de tegn, som kroppen nu viser mig. Hvad end det er kvalme eller store og små spark fra maven«.

15 nyansatte jordemødre er ikke nok

På Hvidovre Hospital har de været nødt til at sløjfe de første konsultationer, fordi der er mangel på jordemødre. I efteråret 2017 håbede daværende chefjordemor på hospitalet, at situationen ville se anderledes ud til foråret, hvor et hold studerende ville blive færdiguddannet. Og nu er der kommet et hold nyuddannede jordemødre på arbejdsmarkedet, men situationen er stadig uændret, fortæller Dorte Dahl, der er chefjordemoder på Hvidovre Hospital.

»Vi ansatte 15 nye jordemødre 1. februar, men det var ikke nok. Status lige nu er, at vi stadig mangler 25«, siger hun til DR P4 København.

Og det vil fortsat få konsekvenser, mener Dorte Dahl.

»Vi må prioritere jordemødrene til de akutte opgaver såsom fødslerne og de gravide, der fejler noget i graviditeten«, siger hun til DR P4 København.

Hos foreningen Forældre og Fødsel oplever de henvendelser fra gravide, der meget sent i forløbet bliver tilset af en jordemoder. Og det synes formand i foreningen Birgitte Halkjær Storgaard ikke er i orden.

»Det er så ærgerligt, at man ikke har ret til at komme til jordemoder, og man ikke har ret til at blive understøttet i sin graviditet og på vejen til at blive forældre«, siger hun til DR P4 København.

Problemet kan ikke bare løses med et snuptag Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand i Region Hovedstaden

Det er regionerne, der er ansvarlige for landets hospitaler. Tilbage i september 2017 udtalte Sophie Hæstorp Andersen, som er regionsrådsformand i Region Hovedstaden til DR, at problemet om manglen på jordemødre var midlertidigt, og at der blev arbejdet på at løse det. Nu er der gået et halvt år, og der er stadig stor mangel på jordemødre. Sophie Hæstorp Andersen indrømmer, at situationen bestemt ikke er ideel for de gravide.

»Jeg kan godt forstå, at der er nogle, der er utrygge, når vi ikke lever op til vores egen fødeplan, som siger, at man skal se en jordemoder tidligt i graviditeten. Men problemet kan ikke bare løses med et snuptag«, siger Sophie Hæstorp Andersen til DR P4 København.

»Det er en midlertidig situation, og der sker noget løbende. Vi er gået i gang med at uddanne flere jordemødre og gøre det mere attraktivt at arbejde på fuld tid, men det hele tager tid«.

Den langsigtede plan er ikke noget, som gravide Marie Hundevad Malmer kommer til at nyde godt af, for hun har termin d. 26. juli. Og det for hende ville det være rart at tale med en jordemoder inden 2,5 måned før hendes fødsel.

»Jeg ville føle mig rigtig tryg, hvis jeg kunne blive klædt bedre på. For en jordemodersamtale kan give tryghed. Og det er alfa omega. Og så er det rart at få talt mulighederne igennem omkring fødslen«.