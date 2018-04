Aldrig før har så få teenagere fået en abort Og antallet af teenagemødre er også i bund.

Ikke siden Danmark indførte fri abort i 1973, har så få teenagepiger fået en abort som nu. Og aldrig før er færre teenagere blevet mødre. Det er glædeligt, mener eksperter og iagttagere. Det skriver Kristeligt Dagblad.

»Vi har i Danmark banket kurven ned, fordi man har fokuseret på vejledning omkring seksualitet og prævention i skolen. Alle vil gerne undgå uønskede graviditeter, så et fald i provokerede aborter er glædeligt«, siger Øjvind Lidegaard, professor i gynækologi og obstetrik på Rigshospitalet.

Lau Sander Esbensen, historiker, ph.d. og abort-kritiker, glæder sig også over udviklingen, dog med forbehold:

»Det er en virkelig god ting, at antallet af teenage-aborter og -graviditeter er faldet. Men man bør også spørge sig selv, om der burde være flere af disse graviditeter, der, når de nu er der, endte med en fødsel. Om fordelingen er skæv. Ingen er i tvivl om, at det kan være svært at blive mor, men det kan altså også være hårdt at få en abort«, siger han.

I 2016 fik 9 pr. 1000 kvinder i alderen 15-19 år en abort ifølge de seneste tal fra årsrapporten fra den særlige kvalitetsdatabase over tidlig graviditet og abort. Det er den laveste abortkvotient for teenagere siden 1974.

Sundhedsdatastyrelsens nyeste tal om børn født af unge mødre er fra 2015. Her var knap 4 pr. 1000 levendefødte børn født af en kvinde under 20 år. Også den kvotient er den laveste siden 1974.

For 10 år siden var der 17 aborter pr. 1000 teenagere, og det førte til en bølge af oplysningsarbejde, som ifølge Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund, har været afgørende for faldet i antallet af aborter og graviditeter blandt teenagere

»Det er jo bemærkelsesværdigt, at nogle af de lande, der har de laveste abortkvotienter, har både fri abort og det bedste oplysningsarbejde. Hvis man virkelig ønsker at begrænse abort, kræver det et fordomsfrit miljø, hvor man har god seksualundervisning, der når børn og unge tidligt, men også et sundhedssystem, der ikke tabuiserer eller fordømmer unge, der har brug for prævention. Abortmodstand følges i praksis med forhindringer for adgang til prævention og oplysning, og det leder til langt flere uønskede graviditeter og aborter«, siger han.