Jordemoderforeningen: Det er af nød, man undlader at sende de gravide til den første kontrol Tidlige jordemoderkonsultationer handler om tryghed og om at få øje på risici, fortæller formand for Jordemoderforeningens hovedstadskreds. På Hvidovre Hospital får nogle kvinder først en samtale, når de er i syvende måned.

Gravide bør føle en jordemoders beroligende hånd på maven 13 til 15 uger inde i svangerskabet. Scenariet er Sundhedsstyrelsens anbefaling, men desværre langt fra virkelighed nogle steder i Danmark.

På Hvidovre Hospital har man været nødt til at droppe de første jordemoderkonsultationer, fordi man mangler jordemødre. Det betyder, at nogle kvinder først får en samtale med en jordemoder, når de er 28 uger inde i graviditeten. Det vil sige i syvende måned. Det skriver DR.

Så stor forskel er der på et foster i graviditetsuge 13 og 28 Kilde: Sundhed.dk, babycenter.com, Jordemoderforeningen Graviditetsuge 13 Fosteret er ca. 8 cm langt og vejer omtrent 35 gram. Det svarer til en ærtebælg. Ansigtetbegynder at få menneskelige former, mens øjnene rykker tættere på hinanden. Hele babyens skelet er dannet, men består primært af brusk. Hovedet er relativt set en del større end resten af kroppen, men nu begynder kroppen at vokse mere end hovedet. Hjernen fortsætter med at vokse og fosteret begynder at producere sine egne hormoner. Graviditetsuge 28 Fosteret er ca 33 cm langt og vejer i omegnen af 1,2 kilo. Det svarer til en stor aubergine. Fosteret er næsten færdigudviklet, og fødes barnet, er der 90 chance for, at det overlever. Fosteret har udviklet øjenvipper, og dets øjne kan nu producere tårer. Lungerne er næsten færdigudviklede. Fosteret begynder at regulere sin egen kropstemperatur.

Det er beklageligt, mener formanden for Jordemoderforeningens hovedstadskreds, Birgit Plough Jensen.

»Tidlige konsultationer hos en jordemoder handler om at skabe tryghed gennem graviditeten og om at holde øje med, om den gravide har brug for en særlig type opsyn eller hjælp. Jordemoderen kan også hjælpe med at gøre opmærksom på de livsstilsændringer, den gravide på den lange bane kan have gavn af at foretage«, fortæller hun.

Selv om kvinderne ser en praktiserende læge i de første måneder af graviditeten, er jordemodertjekket stadig nødvendigt, mener Birgit Plough Jensen.

»Erfaringer viser, at jordemødre kan få øje på nogle risici, som lægen ikke opdager. Det kan f.eks. være kvinder, der er i risiko for at udvikle sukkersyge i graviditeten«, siger hun.

Hvis man opdager diabetes sent i graviditeten, kan det påvirke både mor og barn, fortæller hun. Børnene kan eksempelvis få udfordringer med deres blodsukker, og de bliver generelt født større.

»Region Hovedstaden tilbyder det minimale«

Når Hvidovre Hospital undlader at sende de gravide til første kontrol hos jordemødrene er det af nød, siger Birgit Plough Jensen.

» I Region Hovedstaden tilbyder man som udgangspunkt det minimale af det, Sundhedsstyrelsen anbefaler. Når nogle af afdelingerne i Region Hovedstaden i øjeblikket ikke kan tilbyde nogle de anbefalede graviditetsundersøgelser, er det fordi, de er nødt til at koncentrere de jordemødre, de har omkring fødslerne«, siger hun.

Der er flere årsager til manglen på jordemødre, siger hun. To af de mest tungtvejende er, at konkurrencedygtige ansættelser andre steder på arbejdsmarkedet og et tungt arbejdspres på de store fødeafdelinger på hospitalerne, fortæller hun.

»Fødeafdelingerne i Region Hovedstaden leverer et arbejdsmiljø, som jordemødrene i høj grad vælger fra«, siger hun.