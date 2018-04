Det skal der til for at trives på arbejdet: Tillid, stolthed og fællesskab Det koster ikke noget at vise tillid, at vise påskønnelse eller at have det sjovt med kollegerne.

Istarten af firserne arbejdede Robert Levering som journalist. Han skrev om arbejdsmarkedet. Om medarbejdere, der sagsøgte deres chefer, dårlige vilkår og konflikter. Da en redaktør spurgte, om han ville skrive en bog om de bedste arbejdspladser i USA, foreslog han, at bogen i stedet skulle handle om de dårligste, for dem var der masser af. Men det skulle den ikke. Sammen med en kollega tog Robert Levering derfor på virksomhedsbesøg i 30 stater for at finde gode arbejdspladser.

Mange var lige så dårlige, som forventet, men nogle af arbejdspladserne fascinerede ham, fordi der var en særlig stemning. Receptionisterne bød ham velkommen, medarbejderne var glade, folk var i godt humør. Igennem interviews fandt han ud af, hvad disse arbejdspladser havde til fælles.

Robert Levering slog sig sammen med nogle forskere fra UCLA og udviklede et spørgeskema, der ret nøjagtigt beskriver, hvad der får medarbejdere, ledelse – og bundlinje – til at trives.

Det er blevet til konsulentorganisationen Great Place to Work med afdelinger over hele verden, også i Danmark. Her er Liselotte Holm direktør, og hun er hvert år med til at kåre de bedste arbejdspladser i Danmark.

7 råd til lederen Lederen har en stor del af ansvaret for rammerne på arbejdspladsen. De skal gerne være præget af tillid, at arbejdet giver mening og af et godt fællesskab. Udstik klare retningslinjer for arbejdspladsen. Vis medarbejderne, hvilken rolle de hver især spiller i målopfyldelsen. Involver medarbejderne i beslutninger, og inviter til dialog. Vis anerkendelse og påskønnelse for medarbejdernes indsats. Udvikl medarbejderne. Hjælp medarbejderne til at balancere arbejdsliv og privatliv. Giv medarbejderne anledning til at være stolte af arbejdspladsen. Kilde: Great Place to Work, Liselotte Jensen Vis mere

»Trivsel handler i høj grad om, at der er tillid mellem ledelse og medarbejder. En tillid, der er baseret på en troværdig ledelse, der involverer medarbejderne, er god til at vise påskønnelse og giver medarbejderne mulighed for at udvikle sig, mens de er på arbejdspladsen«, forklarer hun.

Essensen er, at man som medarbejder har mere energi til at udføre sit arbejde, hvis man stoler på ledelsen, tror på, at man gør noget godt og har et godt fællesskab med kollegerne. Og det behøver ikke at være en dyr investering.

»Det er noget, man kan gøre, uden at det koster særlig meget. Ofte er det en kulturændring, der skal til. Det er motiverende ikke at blive set over skulderen. De fleste kan godt lide, at der ikke er nogen, der ånder dem i nakken«, siger Liselotte Jensen.

7 råd til medarbejderen Som medarbejder – som i alle livets andre forhold – har man selv et ansvar for at få det bedst mulige ud af arbejdslivet. Der kommer i al fald sjældent noget ud af at »sætte sig ned bag i bussen med korslagte arme«. Hold dig informeret, og stil spørgsmål. Tag ansvar for opgaver og for at sige fra. Involver dig, og kom selv med forslag og ideer. Hav en anerkendende tilgang til ledere og kolleger. Tag imod tilbud om udvikling og nye opgaver. Tilrettelæg arbejdsliv og privatliv, så tingene balancerer. Del positive historier med kolleger og ledere. Kilde: Great Place to Work, Liselotte Jensen Vis mere

Risikerer man, at den tillid bliver udnyttet?

»Grundlæggende ønsker de fleste mennesker at være en succes, og en leders fornemmeste opgave er at få medarbejderne til at lykkes. Det er en win-win-situation, og hvis man formår det, tror jeg ikke, man som leder risikerer at blive udnyttet. Men man skal selvfølgelig ikke være naiv«.