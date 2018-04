Der er god økonomi i at få bugt med stress

»Men sundhed på arbejdspladsen skal ikke kun være et personalegode eller noget, man gør, når man har overskud. Der har vi brug for en kulturændring. Det skal være en del af driften, fordi det betaler sig«, siger Karina Ransby.

Og selv om det er svært at gøre det op i beløb, hvad det koster for virksomhederne, har de også en stor interesse i at fokusere på et sundt psykisk arbejdsmiljø:

»Stress kan skyldes mange faktorer, privatlivet eller mobiltelefonen. men det er ikke mobilen og familien, man melder sig syg fra, når man har stress. Det er arbejdet. Så virksomhederne har i den grad interesse i at gøre en indsats mod stress«, siger Karina Ransby.

Trivsel og arbejdsevne hænger sammen

PFA har forsøgt at synliggøre, hvordan stress indvirker på medarbejdernes produktivitet i deres undersøgelser af 13.500 medarbejdere over fire år. Her oplever over 60 procent af medarbejdere med lav selvvurderet produktivitet, at deres arbejdsevne påvirkes negativt af deres psykiske trivsel.

Det undrer også Inger-Marie Wiegman, at ikke flere investerer i forebyggelse. Hun er medejer af den autoriserede arbejdsmiljøkonsulentvirksomhed Team Arbejdsliv, der blandt andet bruges af Arbejdstilsynet, og er ekspert i psykisk arbejdsmiljø i servicevirksomheder.

»Arbejdsmiljø har stadig klang af at være omkostninger, besvær og uinteressant i forhold til bundlinjen. Og det er svært at regne på, hvad man sparer ved at forebygge - de fleste ender med at gøre det op i sygefravær.«, siger hun.

»Men min klare fornemmelse er, at der på de aller fleste typer af arbejdspladser, er en sammenhæng mellem, om medarbejderne trives, og om de leverer en god kvalitet på en effektiv måde«.

Den sammenhæng kan man nikke genkendende til hos både medicinalvirksomheden AbbVie og den kommunale vandforsyningsvirksomhed Billund Vand, som begge blev omtalt i Politiken lørdag.

»Vi havde behov for, at man traf beslutningen om at være en god arbejdsplads i bestyrelsen. Hvis vores kunder skal have en god oplevelse, så starter det indefra i virksomheden. Så skal medarbejderne have det godt. Ellers ender de med at snerre ad kunderne«, siger Ole Johnsen, direktør for Billund Vand.