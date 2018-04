Trine fik ikke jordemoder før 28. uge: »Det er en enorm følelse af utryghed, man sidder tilbage med« For mange gravide giver den store mangel på jordemødre i hovedstaden en dyb følelse af utryghed. Trine Porret fik først en jordemoderkonsultation i 28. uge.

»Det er en enorm følelse af utryghed, man sidder tilbage med«.

Sådan beskriver Trine Porret sin oplevelse med endog meget lange ventetider til jordemoderkonsultationer i Region Hovedstaden.

Trine Porret og hendes Mand Poul Kragh Jensen er først i syvende måned - mere præcist 28. uge - blevet tilbudt en konsultation ved Hvidovre Hospital.

»Man har den oplevelse, at man er overladt til sig selv. Man er uden for opsyn. Og der er jo mange tilfælde, hvor man har brug for råd, vejledning og støtte fra en jordemoder. Det er ikke rart«, siger Trine Porret, der har termin i starten af juni.

DR kunne tidligere i dag berette, at man på Hvidovre Hospital, der hører under Region Hovedstaden, har set sig nødsaget til at droppe de første jordemoderkonsultationer. Årsagen er en vedvarende mangel på jordemødre til at håndtere det stadigt stigende antal fødende.

I Trine Porrets tilfælde har beskeden fra Hvidovre lydt, at hvis hun har spørgsmål, må hun konsultere egen læge.

»Jeg er meget glad for min egen læge, men der er altså elementer af ens graviditet, man gerne vil konsultere en jordemoder om. Og at man ikke kan det, ja, det er altså rigtig uholdbart«.

Andre alternativer

I forvejen har Trine Porret og hendes mand sønnen Theo på tre og et halvt år. Og forskellen fra første til anden graviditet er markant, mener den kommende mor til to.

»Det er blevet værre. Det er der ingen tvivl om. Allerede da jeg var gravid med Theo, kunne man mærke, at de var presset på Hvidovre, men det er blevet strammere siden da«, mener Trine Porret.

Der tilbydes naturligvis de obligatoriske scanninger og undersøgelser, men den nære og dybdegående støtte er i dag meget svær at få adgang til, mener hun.

Ifølge Jordemoderforeningen i København er årsagen til jordemodermanglen et stadigt stigende pres på landets store fødeafdelinger.

Og netop presset fik i sidste ende Trine Porret til at opsøge en privat klinik, der tilbød jordemoderkonsultationer.

»Vi havde enormt mange spørgsmål i anden omgang, da vi i forbindelse med Theos fødsel havde nogle problemer. Særligt efter fødslen. De oplevelser ville vi gerne vende med en jordemoder. Og det er ikke særlig tilfredsstillende, at man føler sig nødsaget til at gribe i egen lomme for at få noget så fundamentalt«, siger Trine Porret.

Svaret fra Hvidovre var dog, at ønsket ikke kunne imødekommes - kun hvis det var af akut karakter. Og selv i akutte tilfælde kunne det først være efter 20. uge i graviditeten.

»Det bør ikke være sådan her«

Det er ikke fordi, at Trine Porret og hendes mand ikke er forstående overfor, at man skal prioritere i sundhedsvæsenet - og at man i fødselsforberedelsen måske prioriterer førstegangsfødende.

Men, som hun siger, så bør man gøre mere for at prioritere så vigtigt et område.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at man gør, hvad man kan for at hjælpe alle. Og den hjælp, vi trods alt har fået, har været rigtig professionel. De ansatte på Hvidovre gør deres arbejde rigtig godt. Men det bør ikke være sådan her«, siger Trine Porret.

»Vi betaler alle sammen for, at vores velfærdssystem tager sig af alle. Og derfor er det bare rigtig sørgeligt, når systemet er så presset, at fødende bliver overladt til sig selv«.