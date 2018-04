Danskernes ’dovne fødder’ er en folkesygdom

Som journalist kan det være svært at få almindelige danskere til at fortælle om deres dårligdomme. Men ikke når det gælder fødderne. Et opslag på Facebook engagerer 13 fodlidende danskere i 35 kommentarer på ganske få timer.

»Jeg stiller gerne op med alle mine dårligdomme, som giver selv en 83-årig podagraramt levemand baghjul«, skriver 38-årige Line Karlskov Jensen med henvisning til sine fødder.

»Pyh ... kender til det. Har netop fået indlæg«, lyder det fra 68-årige Elizabeth Ravn.

Også kvinder i 40’erne og 50’erne melder sig med knyster, hammertæer, hælsporer og nedfaldne forfødder. Alle er de blandt de hyppigste lidelser, som mangeårig speciallæge i ortopædi Jens V. Bruun har mødt på sin klinik i Taastrup.

»Det kvantitativt største problem er forfodsfaldet. Det næsthyppigste er hælsporer. Platfod har mange også, og det er det vanskeligste at behandle godt. Endelig er der børnehælsmerter, som er let at behandle, men få ved hvordan«, remser Jens V. Bruun op.

I fodterapeutkredse anslås det, at hele 80 procent af danskerne går rundt med fejlstillinger i fødderne, uden at det dog giver smerter for alle. Hvor mange det reelt gør ondt på, giver tal trukket fra den såkaldte Østerbroundersøgelse (en befolkningsundersøgelse af 24.000 repræsentativt udvalgte borgere, der er blevet fulgt i op til 35 år, red) .

Her fremgår det, at 22 procent af de 50-59-årige kvinder oplever smerter i fødderne. For 16 procent – altså hver sjette – betyder smerterne nedsættelse af deres ønskede aktivitetsniveau.

Jens V. Bruun vurderer ud fra sin mangeårige erfaring, at op mod 30-40 procent af alle kvinder med tiden får smertefulde fodgener, men når det gælder fodsundheden, er der langt mellem de solide tal.

»Der er desværre ingen, der rigtig gider interessere sig for fødder forskningsmæssigt«, siger Jens V. Bruun.

Mange fodproblemer skyldes for smalle sko, siger læge Jens V. Bruun.

38-årige Line Karlskov Jensen sætter sig i en stol foran fodlæge Jens V. Bruun. Hendes fødder byder ved øjesyn på både begyndende knyster, hammertå, udstående hælknogle og nedgroede negle. Derfor ser hun overrasket ud, da lægen griber fat om foden, løfter den op i sine hænder og begynder at bukke den – i ankelleddet.

»Se, foden kan ikke bukkes bagover mere end til vinkelret. Normalt skal den kunne bukkes tilbage i en 30-graders vinkel. Men det kan den ikke«, konstaterer Jens V. Bruun.

Line Karlskov Jensen ser endnu mere forvirret ud, da lægen nu beder hende om at bukke benet.

»Du skal bukke i knæet. Buk. Buk nu«, gentager han.

Fakta Er dine fødder sunde? En sund fod er kendetegnet ved: Normal bevægelighed i knogler og ankelled Lille spredning af mellemfodens knogler Tæerne kan bøjes og strækkes Foden har en normal svangbue Neglene er normale Trædepuderne er velfyldte med fedtvæv Foden har normal blodcirkulation. Kilde: Jens V. Bruun, speciallæge i ortopædisk kirurgi

»Se. Nu kan du bukke foden ordentligt bagover. Så snart knæet er bøjet, kan din fod godt komme længere tilbage«, siger han og peger på vinklen mellem ben og fod, der nu er omkring de 30 grader.

»Det, jeg kan konstatere ved denne øvelse, er, at hendes bøjesener er skrumpet, så de hindrer foden i at kunne bukkes bagover, når knæet er strakt, som det jo er under gang. Derfor løfter hun hælen for tidligt og overbelaster derved forfoden, når hun går«, forklarer Jens V. Bruun.

Mange kvinders fødder gør ondt

Han gentager øvelsen, nu med storetåen. Samme problem.

»Det strammer også ved tæerne«, siger han og viser, at heller ikke fodens andre tæer kan bukkes nok tilbage. Konsekvensen er, tæerne vil bøjes i mellemste led, så der opstår hammertå. Med tiden bliver hammertæerne permanente, og så sker det næste: Trædepuderne trækkes op foran mellemfodsknoglerne, så der ikke længere er nogen beskyttelse af huden, og så har Line forfodsfald.

»Det tager nogle år, før hun får det, men er det først sket, er det svært at vende tilbage til normalstilling igen«, forklarer Jens V. Bruun.

Nu beder han hende stritte storetåen væk fra de øvrige tæer.

»Du skal strække din storetå ud til siden og holde den der«, instruerer han.

Den kan hun ikke, og hun er ikke blevet mindre forvirret. For hvad har det alt sammen at gøre med de begyndende knyster og hammertæer, hun oprindelig er kommet for at få tjekket?

»Det hænger sammen«, siger speciallægen og forklarer:

»Dit problem er sko. Du har gået i for smalle sko, som har holdt dine tæer fastlåst i en bestemt stilling hele dit liv«.

Han forklarer, at hendes hjerne har glemt, at tæerne er der. Derfor kan hjernen ikke længere skabe kontakt med de muskler, der skal bevæge tæerne. Smalle sko har simpelthen gjort, at 38-årige Line som så mange andre voksne kvinder har mistet evnen til at bevæge tæerne.

»Når ledkapslerne altid er bukket i en bestemt stiiling, krymper fibrene i ledkapslerne, og så stivner tæerne i en fejlstilling. Derfor har du problemer med hammertæer. De smalle sko er også skyld i, at du har begyndende slidgigt i storetåen, nok fordi den er blevet tvunget til at fungere i fejlstilling«, forklarer Jens V. Bruun.

Billedet gentager sig, da 68-årige Elizabeth Ravn sætter sig i stolen over for ortopædkirurgen. Hun kan heller ikke bukke fod og tæer tilstrækkeligt tilbage. Lidt bedre går det med at sprede tæerne. Men også hendes ledkapsler er stivnet. Derfor har hun i dag tydelige knyster og nedfalden forfod. Desuden platfod og også hælspore. Fejlstillingerne i fødderne giver hende smerter dagligt. Men at det skyldes hendes valg af sko, undrer hende. Hun har som jordemoder og fritidssejler hele livet gået i fornuftige sko.

Man skal træne sine fødder, akkurat som man træner biceps i træningscentret Maja Mülendorph, fodterapeut

»Det er jo sådan nogle som dem her, jeg altid har gået i«, siger Elizabeth Ravn og peger på sine turkise sportssko.

Jens V. Bruun vil ikke afvise, at også arvelige anlæg kan spille ind i Elizabeth Ravns tilfælde. Men faktum er, at langt de fleste sko er for smalle. En simpel test, som alle kan foretage derhjemme, viser, hvor bred en sko skal være for ikke at skade fødderne: Tag venstre skos sål og læg den op mod højre fodsål. Er der ikke 2-3 millimeter fri sål rundt om hele foden, er skoen for smal.

Østerbroundersøgelsen viser, at dobbelt så mange kvinder som mænd har ondt i fødderne. Årsagen er ikke undersøgt, men fodspecialister er enige om, at smalle sko er synderen.

»Kvinder og sko har en særlig plads i verdenshistorien«, som ortopæd Jens V. Bruun udtrykker det.

Skomoden gør, at særligt kvinder får tæerne presset sammen.

»Hvis tæerne kan ligge lige frem uden at bukke ind over hinanden, har de det godt. Men hvis tæerne klemmes sammen, opstår problemerne. Det er desværre tilfældet i langt det meste fodtøj, kvinder går med, da moden skaber skoene sådan. Det forklarer, hvorfor man ikke ser de samme fodproblemer i lande, hvor man går barfodet«, siger Jens V. Bruun.

Mange finder sig i smerterne

Ud over at sko generelt er for smalle, er vi også for dårlige til at lytte til føddernes alarmsignaler, mener fodterapeut Maja Mülendorph fra Faaborg Klinikken.

»Folk finder sig i mere eller mindre konstante smerter for at få lov til at gå i det forkerte fodtøj. Når jeg skal finde årsagen til folks smerter, kaster jeg altid et blik på deres fodtøj. Det overrasker dem hver gang. I omkring 60 procent af tilfældene vil bedre fodtøj hjælpe«, vurderer fodterapeuten.

Smerter i fødderne kan også give problemer i kroppen, fortæller Maja Mülendorph.

»Det, der er galt i fødderne, kan forplante sig længere op i kroppen. Knæ og hofter kan blive belastet af forkert fodstilling, ligesom en ubalance et andet sted i kroppen kan give problemer i fødderne. Det hænger ofte sammen«, forklarer hun.

Heldigvis er der meget, der kan gøres for at bedre fejlstillinger i fødderne, inden det behøver ende med operation, som ifølge ortopæd Jens V. Bruun ikke altid ender lykkeligt.

Fakta Børns fødder gør også ondt Fodsmerter er ikke forbeholdt voksne.Smerter i børns hæle er udbredt og skyldes en overbelastning af hælbenet i ca. 8-12-års-alderen. Især børn, der dyrker sport med løb og hop, f.eks. fodbold, kan få smerter i hælbenet, der gør, at de holder op med at dyrke sport. Der findes flere typer indlæg. Led efter apophysit-indlæg. Ifølge ortopæd Jens V. Bruun er det vigtigt, at indlægget løfter hælen fri af underlaget. Når barnets vækst stopper, ophører hælsmerterne af sig selv. Vis mere

»Mange kvinder, især i de unge år, vil gerne være smarte med smalt fodtøj. Men hvis bare man fandt sig lidt bredere sko, når man er oppe i 30’erne og har fundet sin partner, ville mange af disse skader undgås«, vurderer han.

Selv hvis man ikke lytter til det råd i tide, er der heldigvis noget at gøre.

»En del patienter kan hjælpes ved træning. Man skal bøje, strække, sprede og krumme sine tæer dagligt, så man får genskabt forbindelsen mellem hjernen og tæernes muskler«, forklarer Jens V. Bruun.

Det er Maja Mülendorph helt enig i. Som fodterapeut ordinerer hun ofte indlæg for at rette op på fejlstillinger, men:

»Indlæg bør aldrig stå alene. Indlæg kan give et godt balancepunkt, så for eksempel hård hud forsvinder. Men der skal følge øvelser med. Man skal træne sine fødder, akkurat som man træner biceps i træningscentret. Selv den dovne har ikke en undskyldning, for du kan træne fødder, mens du sidder i sofaen og ser tv«, siger Maja Mülendorph, hvis råd ligeledes er at strække, bukke, krumme og sprede tæerne mange gange dagligt.

Væk din hjerne med storetåen

Har man meget svært ved at sprede tæerne, kan en særlig øvelse ifølge ortopædkirurgen hjælpe: Hiv storetåen ud til siden ved hjælp af fingrene.

»På den måde sender du impulser op til hjernen om, at du gerne vil have den til at gøre noget med din storetå. Kommer du i gang, inden du er alt for gammel, kan hjernen efter nogle måneders træning lære at strække storetåen ud og holde den derude uden hjælp fra fingrene«, fortæller Jens V. Bruun. Daglige fodøvelser hjælper både på knyster, forfodsfald og hammertæer, hvis foden ikke er stivnet for meget.

»En nyfødt kan bukke og strække tæerne langt ind under og ud over foden. Optimalt burde vi kunne skrive på tastatur eller spille klaver med vores tæer«, siger fodlægen.

Og det kan godt betale sig at komme i gang med øvelserne.

»Det gode er, har du først lært at bevæge dine tæer igen, så mister du ikke evnen helt igen«, forsikrer han.

38-årige Line Karlskov kan stadig nå at bremse skavanker i fødderne med de øvelser, som Jens V. Bruun viser hende. For 68-årige Elizabeth er det mere op ad bakke på grund af hendes alder. Men Line er klar på at prøve det.

»Jeg har ikke hørt før, at jeg bør lave øvelser dagligt. Det er meget interessant. Og helt sikkert værd at prøve«, siger hun, mens hun tager sine sokker og – de smalle – kontorsko på igen.