Klarlunds brevkasse: Artrose i tommelfingeren

Anne Marie Køllgaard: Jeg er blevet 70 og har pludselig – nærmest fra den ene dag til den anden – fået svære problemer med gigt i begge tommelfingre. Der er smertefrie perioder, men de er ikke lange, og det er blevet et stort problem f.eks. at åbne en mælkekarton eller at trykke en lille tablet ud af en blisterpakning.