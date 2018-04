Københavns Kommune vil sætte ind mod gravides sygemeldinger Sygemeldinger på grund af graviditetsgener koster hvert år samfundet millioner af kroner. Københavns Kommune vil nu efter norsk forbillede gøre en indsats for at undgå nogle af sygemeldingerne.

I landets største kommune, København, havde gravide medarbejdere i 2016 i alt 32.683 graviditetsbetingede sygefraværsdage. Det svarer til sammenlagt 74 årsværk, og det kostede statskassen et tocifret millionbeløb i refusion til arbejdspladserne.

Nu vil Københavns Kommune med udgangspunkt i norske erfaringer ansætte en jordemoder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Hun kommer til at stå til rådighed for de gravide, så snart de informerer arbejdspladsen om de lykkelige omstændigheder.

Sådan vil det foregå Alle gravide tilbydes en samtale med en jordemoder, når graviditeten er kendt. Samtalen skal sikre, at den gravide tidligt bliver opmærksom på, at begyndende gener skal adresseres i opløbet

Jordemoderen vil typisk stå for 3-4 konsultationer, hvor der tilpasses individuelle forløb tilpasset den enkeltes behov og arbejdsopgaver. Det indebærer bl.a. øvelser til selvtræning.

Jordemoderen vil foretage arbejdspladsbesøg med henblik på henvisning til konkret ergonomisk rådgivning.

Jordemoderen skal hjælpe med bevilling af hjælpemidler, der kan afhjælpe graviditetsrelaterede udfordringer.

Der vil være kontakt mellem jordemoderen og den gravides leder for at sikre bedst mulig tilpasning af arbejdsopgaver til den gravides ressourcer. Kilde: Københavns Kommune Vis mere

I Norge har en lignende ordning med en jordemoder, der kan rådgive og hjælpe de gravide, skåret op mod en tredjedel af sygefraværet, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelse.

»Mange gravide oplever smerter og gener i forbindelse med arbejdet. Derfor er det vigtigt, at vi passer godt på vores medarbejdere og hjælper dem med at tilrettelægge arbejdsdagen, så vi kan hjælpe de gravide med at forebygge smerterne og blive på arbejdspladsen«, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

»Vi har flere medarbejdergrupper som køkken-, rengøring- og SOSU-personale, der foretager tunge løft. Ved at hjælpe dem med at tilpasse deres arbejdsdag, så de undgår smerter og gener, kommer det både den gravide, arbejdspladsen og borgerne i København til gode«.

Jordemødre er positive

Formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo tror på, at det kan gøre en forskel.

»Jordemoderen kan hjælpe de gravide med at skelne mellem de helt normale gener, som en graviditet ofte giver, og symptomer, som man skal være mere opmærksom på. Når jordemoderen møder den gravide ude på hendes arbejdsplads, er der de bedste muligheder for både at tilrettelægge et forløb ud fra hendes jobsituation, men også for at være med til at styrke dialogen med ledelsen om at skabe de bedste rammer for at undgå sygemelding«, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Planen er, at jordemoderen skal give specialiseret rådgivning, så medarbejderne kan forebygge smerter og gener relateret til graviditeten. Desuden skal jordemoderen også være i kontakt med den gravides leder og sikre, at arbejdsopgaverne tilpasses til den gravides ressourcer.