Klarlunds brevkasse: Hvor farligt er det egentligt at drikke alkohol?

Michael: Jeg har med interesse læst i ’vores avis’ om den nye forskning om alkoholforbrug og dødelighed. Jeg læser det sådan, at resultatet betyder, at genstandsgrænserne bør sænkes endnu mere, i hvert for os mænd. Min interesse bliver ikke mindre af, at jeg selv er i vinbranchen og i øvrigt virkelig nyder at drikke vin til aftensmaden. Håber at du kan svare på, hvor bekymret jeg skal være for henholdsvis min sundhed og min livskvalitet.

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Bente Klarlund Pedersen: For at starte med konklusionen er der ingen grund til at ændre på de nugældende anbefalinger, og man kan fortsat med god samvittighed drikke et glas vin til maden. Dit spørgsmål vedrører en undersøgelse, som gav anledning til, at Politikens læsere vågnede op til overskriften: ’Blot otte genstande om ugen øger risikoen for at dø tidligere’. Udsagnet bygger på en analyse af 599.912 mennesker, der rutinemæssigt drak alkohol, og undersøgelsens hovedbudskab er, at man lever et halvt år kortere, hvis man drikker mere end otte genstande om ugen.

Artiklen er publiceret i det ansete tidsskrift Lancet, og så må man indledningsvis lette på hatten. Et nærmere kig på artiklen overbeviser mig dog om, at tidsskriftets pressemeddelelse og overskrifterne i den danske presse ikke er retvisende i forhold til studiets resultater. Lancet-artiklen indeholder en kort brødtekst, men på nettet har forskergruppen bag undersøgelsen samlet resultater og analyser i et meget omfattende appendiks, som man skal være noget af en nørd for at finde frem til og ikke mindst prøve at forstå. Jeg har heldigvis fået bistand fra min gode kollega, læge Erik Skovenborg, der er forfatter til mange bøger om alkohol og helbred. Og det viser sig, at der reelt ikke er noget nyt under solen.

I tidligere undersøgelser af alkohol og dødelighed har man typisk inkluderet både personer, der drikker, og personer, der er afholdende. Mere end 100 studier har vist, at sammenhængen mellem alkohol og tidlig død følger en ’J-formet’ kurve. Personer, der drikker små mængder alkohol indtaget jævnt over tid lever i gennemsnit lidt længere end personer, der slet ikke drikker. Et stort indtag af alkoholiske drikke forkorter derimod livet og kan medføre afhængighed, sygdom og social nedtur. Samme resultater er fundet i gentagne studier på tværs af kontinenter.

Det er bemærkelsesværdigt, at man i det nye studie indleder med at ekskludere dem, der ikke drikker. Det kunne man jo godt argumentere for, hvis man forventede, at det at holde sig fra alkohol f.eks. var udtryk for sygdom eller en særlig usund adfærd. Men det

er ikke tilfældet.

Når man nærstuderer de resultater, der er gemt i appendiks, viser det sig, at de 53.851 afholdsfolk, der bliver kasseret, adskiller sig fra dem, der drikker, ved at der er flere kvinder (70,4 pct. vs. 44,3 pct.), færre rygere (14,6 pct. vs. 21,3 pct.), færre storrygere (6,74 vs. 17,0 pakkeår) og færre fysisk inaktive personer (5,2 pct. vs. 18.6 pct.).

Vi ved, at kvinder lever længere, at ikkerygere lever meget længere, og at fysisk aktivitet nedsætter risikoen for tidlig død. Man ville altså forvente, at gruppen af afholdsfolk ville have en betydelig lavere dødelighed end gruppen, der drikker alkohol. Men det viser sig at være lige omvendt! Dødeligheden af alle årsager blandt de ikkedrikkende, der er fjernet fra undersøgelsen, er mage til den, man finder hos de personer, der drikker mest, mere end 300 gram alkohol, dvs. 24 genstande, per uge. Det kan kun forklares ved, at alkohol har en beskyttende effekt på nogle af de sygdomme, der slår ihjel, f.eks. blodprop i hjertet, hvilket undersøgelsen også viste.

Den nye undersøgelse viser en såkaldt dosisrespons effekt blandt dem, der drak. Jo mere alkohol, desto større dødelighed. Spørgsmålet er, hvornår det bliver farligt.