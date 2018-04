Indtil videre har pollensæsonen været mild, men… Det lune vejr får birken til at blomstre med rekordfart. I går blev de første birkepollen registreret i luften over Danmark, og der var mange.

Pollenallergikere går en udfordrende tid i møde. Sæsonen for hassel- og ellepollen er just overstået og var mild på grund af det kolde vejr, vi har haft hele foråret. Men i går røg der så mange pollen fra birketræer i Astma-Allergi Danmarks fælder, at sæsonen officielt er i gang. Og tallet var fra dag 1 højt.

Fælderne opsamler dagligt pollen i Viborg og København og bruges som en pejling af, hvor slemt det står til med nys og rindende, kløende øjne og næser i både Øst- og Vestdanmark. Og i går var formentlig en af de dage, hvor mange af Danmarks rundt regnet 1 million pollenallergikere måtte finde lommetørklæderne frem.

Forleden dag blev de første pollen fra elmetræer også registreret, og ifølge biolog Karen Rasmussen, som er leder af pollentællingerne i Astma-Allergi Danmark, er det atypisk, at de to træer begynder at sprede pollen samtidig. Normalt tager birk over efter elm.

»Elmen har været forsinket på grund af det kolde vejr, vi har haft i år, men nu har det hele taget fart med de væsentligt lunere temperaturer, som for alvor slog igennem i går. Det er ikke kun birkepollen og elmepollen, vi får i fælderne. Der er rigtig mange pollen fra både træer, buske og blomster. Det hele eksploderer på én gang lige nu«, siger Karen Rasmussen.

Hun påpeger, at vinden tilmed var i syd i går, hvilket gør, at pollen fra især Tyskland og Østrig blæser op til os og kan genere pollenallergikerne. Især birkepollen har en evne til at rejse vældig langt.

Svært at forudse sæsonen

På årets første dag med birkepollen fangede fælderne 138 pollen per kubikmeter luft i fælden i København og tilsvarende 162 i Viborg. Så snart, tallet ligger over 100, er det højt.

»Så vi har fået en fin start«, konstaterer Karen Rasmussen tørt.

Om det høje niveau helt fra begyndelsen varsler om en birkesæson med usædvanligt mange pollen er svært at spå om, siger Karen Rasmussen.

»De næste dage med høje temperaturer vil formentlig sætte godt med fart på blomstringen, og hvis det fortsætter, så er der nok ingen tvivl om, at det kan blive en heftig sæson. Men vinden har også meget sige. Hvis den ikke er så kraftig, og hvis den ikke er i syd, så betyder det, at færre pollen flyver hertil og også, at færre lokale pollen bliver spredt med vinden«, forklarer hun.

Pollentallene for i dag, torsdag, blev offentliggjort for kort tid siden, og de viste et noget lavere niveau end i går: 39 i København og 18 i Viborg.

»Det har blandt andet med vinden at gøre og også det faktum, at sæsonen lige er gået i gang. Hvis vi får en periode med koldt vejr igen, så vil det også lægge en dæmper på antallet af pollen i luften. Vi må vente og se«.

Professor: Tag høfeber alvorligt

Professor og overlæge ved Allergicentret på Odense Universitetshospital Carsten Bindslev-Jensen opfordrer alle, der lider af pollenallergi, til at tage sygdommen alvorligt.

»For rigtig mange mennesker koster det rigtig meget livskvalitet de kommende uger eller måneder. De er trætte, de sover ikke om natten, de nyser 100 gange om dagen og klør i øjnene og i næsen. Mange har svært ved at passe deres arbejde, og for de unge, der går til eksamen, koster ubehandlet pollenallergi faktisk en hel karakter, viser undersøgelser«.

Carsten Bindslev-Jensen undrer sig derfor over, hvorfor pollenallergi ofte slås hen som en banal sygdom, der ikke kræver noget særligt fokus hverken i samfundet eller hos den enkelte patient. For med den rette behandling er det faktisk muligt at blive symptomerne helt kvit, påpeger han.