90 kroner pakken: »Dyrere tobak stopper mig ikke«

Hendes grænse går ved 60 kroner. Når cigaretpriserne når derover, er det ikke længere det værd at være ryger.

Netop højere priser ligger i den absolutte top på listen over effektive forebyggende indsatser mod børn og unges rygning.

En anden topscorer i effektivitet er røgfri hjem, men selv om Vidensråd for Forebyggelse er fortaler for det, vil det ikke have den store indflydelse på Emilie Monts rygning.

»Jeg ville nok bare gøre det i trods«, siger hun.

Den trodsighed ville også have vist sig, hvis det i hendes gymnasietid var blevet bandlyst at ryge i skoletiden. Det ville muligvis have haft en effekt på hende i de spæde år som fast ryger, men på gymnasiet ville hun have set det som en frihedsberøvelse, der i hvert fald ikke skulle spænde ben for hendes rygning.

De populære e-cigaretter har til gengæld ingen forebyggende effekt i vidensrådets optik, og den opfattelse er Emilie Mont også af. Hun har selv prøvet e-cigaretterne og mærket deres manglende effekt.

»Det er lidt lige som et nikotinplaster: Man lader sig bare afhængiggøre af noget andet, og det er jo også et problem, så jeg tror ikke, dampen gør nogen forskel«, siger hun.

Hvis butikkerne havde været bedre til at håndhæve forbuddet mod salg af tobak til unge under 18, ville Emilie Mont ikke have røget i dag. Det er hun overbevist om.

Men en fuldstændig håndhævelse af forbuddet mod salg til mindreårige er i hendes øjne urealistisk.

»Hvis det virkelig skal virke, skal unge selv have en straf for at købe«.

Noget, der til gengæld giver genlyd blandt unge som hende selv, er, når personer som Ole Thestrup med en opsang til de unge går ud og siger: »Hold op, hvis I er begyndt. Men lad være med at begynde. Det er det nemmeste«.

Den slags, kombineret med at der ikke reklameres for tobak, har »bestemt en effekt«.