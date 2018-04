Sundhedsanalyse: 2017 blev rekordår for vaccinationer af børn - Her er tre forklaringer på succesen

Aldrig har så mange børn i en årgang modtaget vacciner som i 2017.

Samtlige børnevacciner har oplevet en øget tilslutning i forhold til året før.

Og særligt den for få år siden døende hpv-vaccine mod livmoderhalskræft har oplevet en radikal genoplivning. Fra en tilslutning i frit fald er der sket et markant løft på 12 procentpoint i antallet af hpv-vaccinerede unge piger. På blot ét år.

Det glade budskab lod landets tre sundhedsmyndigheder gjalde i denne uge i ’Børnevaccinationsprogrammet – årsrapport 2017’.

Da den såkaldte hpv-skandale brød ud i 2014-2015, og langt de fleste 12-årige piger og deres forældre med ekstremt kort varsel trak sig væk fra prestigevaccinen, blev ’systemet’ nervøst.

Særligt på sociale medier spredtes påstande om farlige vacciner fyldt med nanopartikler og tilsætningsstoffer, der angiveligt kunne føre til en stribe af alvorlige bivirkninger. Forældrene tøvede.

Toppen i det danske sundhedsvæsen frygtede, at den utryghed ved vacciner kunne sprede sig til resten af vaccinationsprogrammet til børn. At forældrene kunne have glemt, at vacciner både beskytter det enkelte barn mod tidligere så frygtede lidelser som mæslinger, polio, fåresyge, difteri og røde hunde, men også beskytter de endnu ikkevaccinerede spædbørn og immunsvækkede syge borgere, der risikerer at dø af infektionssygdomme.

Vacciner er nemlig noget, som vi – ud over vores egne børn – giver til hinanden, da en bredt vaccineret og immuniseret befolkning holder smittefaren nede fra de sygdomme, vi ønsker udryddet. Derfor er glæden fra sundhedsvæsenet så meget desto større over, at den faldende tilslutning til hpv-vaccinen nu er vendt og har trukket tilslutningen til de øvrige vacciner med op, så der sidste år blev brugt 667.363 vaccinedoser.

Her er tre centrale forklaringer på vaccinesuccesen.

Sundhedsplejersker viser vejen

Er der én faggruppe, befolkningen skal takke for den rekordhøje vaccinedækning, er det sundhedsplejerskerne.

Sundhedsstyrelsen undrede sig over, at visse kommuner havde en ekstraordinær stor tilslutning, spurgte hvorfor og fik svaret: Sundhedsplejerskerne er den entydige årsag. De spørger forældre til vaccinestatus, minder om at bestille tid og fortæller, hvorfor det er vigtigt. Sundhedsplejerskerne svarer på forældres spørgsmål og opbygger tillid.

Viden om sundhedsplejerskens centralle rolle i udbredelse af vacciner vil Sundhedsstyrelsen nu bruge, så flere kommuner bliver som Læsø, hvor samtlige børn er MFR-vaccinerede, og ikke ender som Samsø, hvor sølle 72 procent beskyttes mod en af verdens mest smitsomme sygdomme, mæslinger.

Hpv-ballade med positiv bivirkning

For sundhedsmyndighederne kom den mediebårne usikkerhed om hpv-vaccinen i 2014 ud af det blå. I fem år var hundredtusindvis af piger og unge kvinder uden de store problemer blevet vaccineret, men pludselig blev vaccinen kædet sammen med invaliderende lidelser. Særligt en TV 2-dokumentarfilm fra 2015 sendte vaccinen ud i frit fald.

Da alvoren gik op for sundhedspolitikere og myndighederne, blev hele sundhedsvæsenet gearet til genvinde tilliden. I foråret 2017 lancerede Sundhedsstyrelsen partnerskabet ’Stop hpv – stop livmoderhalskræft’ sammen med Kræftens Bekæmpelse, der har forstand på sociale medier, og Lægeforeningen, der har forstand på troværdighed.

Informationskampagnen blev bakket op af hele det officielle sundhedsvæsen, der arbejdede i samme retning og gik i dialog med bekymrede forældre. Det virkede hurtigt. Tilslutningen steg.