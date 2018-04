Jyske mødre ammer mindre, mens københavnerne gør det mere Når kvinder bliver sendt hurtigere hjem fra sygehuset efter en fødsel, kan det påvirke amningen, mener ammerådgiver.

Antallet af ammedage er faldet i Jylland, og faldet er størst i Region Midtjylland. Siden 2012 er det gennemsnitlige antal dage, hvor babyerne bliver fuldt ammet faldet fra 112 til blot 95. På landsplan er tallet gået fra 106 til 107 dage, mens det i Region Hovedstaden er steget fra 107 til 119 ammedage. Det viser nyeste tal fra Børnedatabasen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ammes fuldt, til de er omkring 6 måneder, da den sundeste ernæring for det nyfødte barn er modermælk.

Ifølge ammerådgiver Bente Juul-Lassen fra Skejby Sygehus kan de faldende tal især skyldes, at mødrene bliver sendt alt for hurtigt hjem fra hospitalet.

»Selve etableringen af amningen kan godt tage flere uger, og det får desværre nogle til at give op. Førstegangsfødende bliver ofte sendt hjem på anden dag, hvor problemerne slet ikke er opstået endnu. De kommer først dagene efter, hvor der kan blive behov for lidt ekstra hjælp«, siger Bente Juul-Lassen til DR Østjylland.

Jeg har ikke rigtig hørt, hvor ondt det egentlig kan gøre. Oplevelsen sidder stadig i mig... Cecilie Hendriksen

26-årige Cecilie Hendriksen fra Brabrand er en af dem, som på egen krop har oplevet behov for ekstra hjælp. Da hun fik sit første barn, var amningen svær og frustrerende.

»Jeg ville gerne have haft, at de havde kigget noget mere på min amning på hospitalet og set, at alt ikke var, som det skulle være«, siger Cecilie Hendriksen. Hun blev sendt hjem med sår og sprukne brystvorter - en oplevelse som stadig sad i hende, da hun fik sit andet barn.

»Jeg ville så gerne amme, men var meget overrasket over, hvor svært det egentlig kunne være, men det ville nok have hjulpet, hvis jeg havde fået noget mere information inden«, siger hun til DR Østjylland.

Store kommunale forskelle

Mens ammedagene på landsplan er stagneret, så er tallene meget forskellige fra kommune til kommune. I Gladsaxe Kommune er de gennemsnitlige ammedage på 111, mens det kun er 68 dage i Assens Kommune og 61 dage i Horsens Kommune.

Ledende sundhedsplejerske i Horsens, Renata Sloth Carlsen, ved ikke med sikkerhed, hvorfor forskellen er så stor, men kommer med nogle bud.

»Det kan måske skyldes forskellig registrering, nogle er mere restriktive end andre og tolker sundhedsstyrelsens optælling forskelligt. Vi adskiller os også, når man kigger på uddannelsesfrekvens i forhold til amning, men det tænker, jeg ikke kan begrunde vores tal i forhold til andre kommuner«, siger Renata Sloth Carlsen til DR Østjylland.

De faldende tal i nogle kommuner bekymrer sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsen Anette Poulsen

»Det er vigtigt at amme, fordi amning har en lang række helbredsmæssige effekter for både mor og barn. Selvom en sundhedsplejerske besøger den ammende derhjemme, så er et enkelt besøg ofte ikke tilstrækkeligt«, siger hun til DR Østjylland.

Anette Poulsen fra Sundhedsstyrelsen peger på, at nogle af årsagerne kan være for tidlig hjemsendelse, flere overvægtige mødre og dårlige muligheder for at amme i det offentlige rum.