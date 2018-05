Seks gode råd til allergikere: Tag på skovtur, hvis du har høfeber Ja, den er god nok - skoven er et af de bedste steder for allergikere at opholde sig i pollensæsonen. Læs flere myter og fakta om pollenallergi.

Der findes masser af gode råd om pollenallergi, men hvad er egentlig myter, og hvad er fakta? Få svaret på 6 af dem her:

1. Løb i skoven, hvis du har pollenallergi - skoven har færre pollen

FAKTA: Selv om næsen løber, og øjnene klør, så snart du åbner hoveddøren eller vinduet, behøver pollenallergi ikke at sætte en stopper for udendørs motion. I modsætning til, hvad mange forestiller sig, så er skoven faktisk et ganske udmærket sted at opholde sig, når man har pollenallergi.

Træerne virker nemlig som en slags pollenfilter, og derfor er det ofte bedre at være i skoven end at bevæge sig rundt ude i de åbne landskaber. Trækronerne danner nærmest et tag, så pollenkornene ikke falder ned i skoven.

Hvis man er allergisk over for birkepollen, skal man selvfølgelig helst heller ikke løbe i en birkeskov, mens træerne blomstrer i løbet af april og maj.

Men hvis man for eksempel finder en bøgeskov, kan man med fordel motionere under bøgetræernes skjold.

2. Spis honning - så mindsker du dine symptomer over for pollen

FAKTA: En finsk undersøgelse fra 2010 viste, at hvis birkepollenallergikere spiser honning tilsat birkepollen i stigende mængder gennem vinteren, oplever de færre allergisymptomer og mindsker indtaget af allergimedicin i selve pollensæsonen.

Men det er fortsat uafklaret, hvad er den effektive og sikre dosis er, og det er heller ikke et produkt, der er sådan lige til at skaffe. Desuden viste det finske forsøg, at der var bivirkninger i form af kløen i munden og forværring af atopisk eksem, hvis man lider af det.

3. Drik birkesaft, hvis du har allergi over for birk

MYTE: Der findes ingen videnskabelige undersøgelser, som underbygger, at birkesaft virker mod allergi over for birkepollen.

Ideen skulle være, at birkesaften virker som en slags vaccination, hvor man bliver udsat for allergenerne, men fra forskning ved man, at hvis der overhovedet er birkeallergener i birkesaft, så tåler de ikke syre og varme, og derfor vil de blive opløst ved kontakt med mavesyren.

4. Luft kun ud tidligt om morgenen og sent om aftenen

FAKTA: I pollensæsonen er der pollen i luften hele døgnet. Men generelt vil der være flest pollen i luften i dagtimerne i takt med, at temperaturen stiger, og der sker et øget pollenudslip fra planten. Der vil således være færrest pollen i luften i nattetimerne.

Ofte er der flest bynkepollen mellem kl. 5 og 18. For birk og græs er udsvinget ikke så markant, men der er flest pollen fra birk i luften fra sen formiddag til cirka midnat. Der er typisk flest græspollen i luften mellem klokken 8 og 22. Derfor er det som tommelfingerregel en god idé at lufte ud tidlig morgen og sen aften.

5. Tag kun medicin, når du mærker symptomer

MYTE (OG FAKTA): Mange tager medicin sporadisk, når de mærker symptomerne. Men det er kun i de allermildeste tilfælde, at det ikke er nødvendigt at tage medicinen forebyggende hver dag i sæsonen. Hvis du gerne vil undgå rindende, hævede, røde øjne, nys, kløe og en næse, der konstant løber eller stopper helt til, så er det en rigtig god idé at tage medicinen fast hver dag, så længe der er pollen i luften.

Antihistaminpiller, øjendråber og næsespray med en mild dosis lokaltvirkende binyrebarkhormon er gode bud på effektiv behandling. Nogle har kun brug for den ene type medicin, andre for en kombination.