Mange ved det ikke selv: Hver 5. med pollenallergi har også astma Mange pollenallergikere er ikke klar over, at de i tilgift til den generende høfeber også har astma. De vænner sig ubevidst til en dårlig lungefunktion, men det er vigtigt at opdage og behandle astmaen, siger professor.

Hiver du efter vejret, når du går på trapper, og føler du dig i ekstraordinært dårlig form, hvis du løber eller dyrker anden sport i pollensæsonen? Måske har du ikke bare høfeber. Hver 5. pollenallergiker har nemlig også astma, men mange ved det ikke selv.

»En hel del af dem, der lider af høfeber, går bare på apoteket og køber håndkøbsmedicin, når de mærker symptomerne kommer om foråret. Det kan være fint for nogle. Men hvis man ikke bliver undersøgt af en læge, er der stor risiko for, at det ikke bliver opdaget, hvis man rent faktisk også har udviklet astma«, siger Charlotte Mørtz, professor og overlæge ved Allergicentret på Odense Universitetshospital.

Så mange har høfeber Mere end 1million danskere lider af høfeber. Gennemsnitsalderen for, hvornår høfeber rammer første gang, er 22 år. Og har du først fået høfeber, er det for livet. Flere end 2 ud af 5, der lider af allergi, har aldrig fået en diagnose. Hvis man ikke kender til symptomerne, kan det nemt forveksles med forkølelse. Det anslås, at der i Danmark er 266.000 årlige sygedage alene på grund af høfeber. Det anslås, at der i Danmark er 2,3 mio. ineffektive arbejdsdage alene på grund af høfeber. Kilde: Astma-Allergi Danmark Vis mere

Hun står bag undersøgelsen, hvor i alt 469 29-årige mænd og kvinder blev undersøgt for pollenallergi og astma. 35 procent af de undersøgte havde pollenallergi, heraf havde hver 5. astma.

»Det er helt almindeligt, at man ubevidst vænner sig til at have en nedsat lungefunktion. Så det er langt fra sikkert, at man selv opdager sin astma. Astmaen bliver typisk værre i pollensæsonen hvis man også lider af pollenallergi, og derfor kan det være her, man føler, at man hiver efter vejret. Men i virkeligheden kan lungefunktionen godt være nedsat resten af året, uden man selv er klar over det «, forklarer Charlotte Mørtz. Nogle pollenallergikere har kun astma i pollensæsonen, men de fleste har det hele året.

»Det er vigtigt, at astmaen bliver opdaget og behandlet, og gerne så tidligt som muligt. Jo længere tid, der går, jo mere beskadiget bliver lungevævet og slimhinderne«, siger Charlotte Mørtz og opfordrer pollenallergikere til at blive undersøgt hos deres læge, hvis de har mistanke om, at de kan være blandt den femtedel, der også har astma.

»Når man har pollenallergi, så har man særlig risiko for at udvikle astma. Så det er vigtigt at søge læge, hvis man som pollenallergiker har symptomer fra lungerne som åndenød og natlig hoste. Det kan betyde, at man har fået astma, og man bør sørge for at få målt sin lungefunktion hos lægen«.

Ny kampagne i gang

I organisationen Astma-Allergi Danmark har man netop i dag skudt gang i kampagnen ‘Snot or not’, som løber hele maj måned, og som har til formål at oplyse om sammenhængen mellem høfeber og astma.

»Høfeber og astma kan forhindre folk i at leve et aktivt liv, hvis de ikke er velbehandlede. Derfor opfordrer vi med kampagnen til, at man tager symptomerne alvorligt og opsøger læge«, siger vicedirektør Anne Holm Hansen i forbindelse med lanceringen af kampagnen.

Der vil ligge foldere med kampagnens budskaber rundt omkring på lægeklinikker, sundhedscentre og hospitaler i hele landet, og i dag, 1. maj 2018, er der mulighed for at chatte direkte med en rådgiver på foreningens Facebook-side, hvis du har spørgsmål om høfeber og astma.