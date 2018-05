En læser skriver til Bente Klarlund: Sådan kan man smøre sig selv på ryggen!

FOR ABONNENTER

Hans Jørgen Vognsen: Mange mennesker har ikke en person, der kan smøre creme på deres ryg, typisk en fugtighedscreme. Det kan også dreje sig om en sæbe mod tør hud (fås på apoteket). Her er en ide, som måske kan løse problemet for nogle: Man tager en malerrulle, som er 5-10 cm bred og har et langt skaft; cremen påføres rullen i et jævnt lag og fordeles herefter på ryggen. Det kræver lidt øvelse, men jeg tror, de fleste kan lære det.