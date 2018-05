Hovedstadens hospitaler har landets mindst tilfredse patienter Region Hovedstaden ligger under landsgennemsnittet på stort set alle punkter i patienttilfredshedsundersøgelse.

Region Hovedstaden sakker kraftigt bagud i forhold til alle andre regioner i landet, når det kommer til tilfredse patienter.

Det viser Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Patienterne har i forbindelse med deres forløb på hospitalet fået et spørgeskema med spørgsmål om kommunikationen med personalet. Men på stort set samtlige spørgsmål ligger Region Hovedstaden efter resten af landet, mens regionen blot på enkelte spørgsmål er på niveau med landsgennemsnittet. Det skriver DR P4 København.

»Det er ikke godt nok. Patienterne forventer at få en god behandling. De betaler gildet, så de skal selvfølgelig være tilfredse«, siger Christoffer Buster Reinhardt (K), formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, til DR P4 København.

Derfor skal problemerne løses, siger han.- Vi skal tage én ting af gangen. Det er jeg stor tilhænger af. Men patienterne skal også behandles til tiden her i Region Hovedstaden, da det også er en stor kilde til frustration, siger Christoffer Buster Reinhardt.

Resultaterne skal tages meget alvorligt, lyder det fra Danske Patienter.

»Det er dybt bekymrende, at hovedstaden er så meget efter de andre regioner. Vi håber selvfølgelig, at man i regionen gør noget ved det, for det går ud over patienterne, når resultaterne er så dårlige«, siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter, til DR P4 København.

Særligt i kategorien 'Planlagt indlagte' patienter er Region Hovedstaden langt efter de andre regioner. Her er Hovedstaden i 34 ud af 35 spørgsmål efter samtlige regioner i Danmark. Til sammenligning er Region Midtjylland foran resten af landet i 33 ud af 35 spørgsmål.

»Det vidner om, at personalet er ekstremt presset i Region Hovedstaden. Patienterne oplever, at personalet ikke har tid til at inddrage dem i situationerne«, mener Morten Freil.

»Hvis man skal forbedre sig, så skal patienter og pårørende inddrages. De skal have ordentlig information, hvis man ikke får det, så kommer der dårligere kvalitet i behandlingen«, slutter han.

Årsagen til den lave score skal ikke findes i travlhed på hospitalerne i Hovedstaden, lyder det dog fra Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet.

»Hvis det var tilfældet, så ville man se de samme tendenser i andre regioner. Det er ikke min opfattelse, at man er mere travl i Region Hovedstaden end i andre regioner«.

Han mener i stedet, at et af svarene skal findes i at Region Hovedstaden har mange store hospitaler som Rigshospitalet, Herlev-Gentofte og Glostrup Hospital.

»En hel del erfaringer siger, at det på store sygehuse er sværere at opnå den samme tilfredshed, som der kan opnås på mindre sygehuse«, siger han.