»Den store bekymring er, at bakterier bliver fuldt resistente, så man slet ikke kan behandle dem« Når en bakterie angribes af antibiotika, slås den for sit liv. Overlever den og bliver resistent, kan den selv blive dødsens farlig.

En ny måling fra sundhedsministeriet viser, at vi beder om færre recepter på antibiotika hos lægen - mens hospitalerne har øget forbruget af de former for antibiotika, der er kritisk vigtige for at kunne behandle alvorlige bakterieinfektioner.

Problemet er resistente bakterier.

Rene S. Hendriksen er professor hos National Food Institut ved DTU og forsker i global epidemiologi, overvågning og resistens. Vi har bedt ham forklare, hvorfor.

Hvad er problemet med resistente bakterier?

»Det er, at almindelige infektioner - som blære-, hals- eller lungebetændelse - er svære at behandle, hvis de skyldes bakterier, der er resistente«.

»Den store bekymring er, at bakterier bliver fuldt resistente, så man slet ikke kan behandle dem. Det betyder, at man vil kunne få en infektion, der ikke kan behandles - med den risiko, at man kan dø af den«.

Hvorfor kan vi stadig behandle nogle sygdomme forårsaget af resistente bakterier?

»Man behandler bakterie-infektioner med antibiotika. Vi har 12-13 forskellige klasser af antibiotika. Indenfor hver klasse er der mange antibiotika, men de fungerer på samme måde. Hvis en bakterie bliver resistent, så er det overfor alle de antibiotika, der er i klassen. Heldigvis er der så andre klasser af antibiotika, som man vil kunne behandle den med. Men vi har ikke uanede hylder af forskellige klasser antibiotika at tage af. Man har et begrænset antal skud i bøssen at behandle med«.

Der er en række udviklingslande, som nu har råd til antibiotika, men som ikke har ansvarlighed nok til at holde igen med forbruget Rene S. Hendriksen, professor, DTU

Findes der bakterier, der er resistente overfor alle klasser af antibiotika?

»Ja, de kaldes panresistente. Multiresistente er resistente overfor tre eller flere klasser af antibiotika. Pan-resistente er resistente overfor dem alle. Så er der ingen behandlingsmuligheder. I Danmark har vi i mange år været klassens duks, hvor vi har holdt øje med vores antibiotikaforbrug. Men andre steder i verden er det anderledes. Jeg har lige været i Kina, hvor jeg stødte på en pan-resistent colibakterie. Der kan man så forsøge sig med at slå to-tre klasser af antibiotika sammen og prøve med sådan en cocktail. Men det har sine konsekvenser - enten virker det ikke, eller det kan være giftigt for patienten, som i sidste ende kan dø af selve behandlingen«.

Er det, der sker i udlandet, farligt for hr og fru Jensen i Danmark?

Hvem udskriver? Alment praktiserende læge 75%

Dermato-venerologi 1%

Sygehuslæge 12%

Tandlæge 7%

Øre/næse/halslæge 2%

Andre speciallæger 1%

Ukendt speciale 3% Vis mere

»Ja det er det i høj grad. Så længe vi rejser så meget, som vi gør, og så længe vi importerer mad i det omfang, vi gør, er det et stort problem. Det skal løses på verdensplan - det må ikke løbe løbsk. Der er en række udviklingslande, som nu har råd til antibiotika, men som ikke har ansvarlighed nok til at holde tilbage på forbruget. Her kan antibiotika købes i håndkøb og bliver brugt til sygdomme, der slet ikke kan behandles med antibiotika - virusinfektioner for eksempel. Derfor er det meget vigtigt, at vi i de vestlige lande gør opmærksom på problemet. Hvad de andre har af problemer er også vores problem«.