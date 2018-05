FOR ABONNENTER

Anja: Vi fik vores første barn, en dejlig datter, for tre uger siden. Nu vil jeg gerne i gang med at dyrke løb og fitness igen, men er usikker på, hvornår jeg kan starte. Jeg har hørt, at bækkenbunden kan tage skade, hvis man begynder at dyrke sport, hurtigt efter at man har født.