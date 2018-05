Præst yder sjælesorg til unge kvinder: »Det er en ungdom, som på en eller anden måde går glip af ungdommen« Unge kvinder sover dårligt og er plaget af stress. Ungdomspræst Trine Hostrup Dahl taler med nogle af dem. De er ekstremt dygtige og ambitiøse, men samtidig utroligt bange for at gå glip af noget og måler sig konstant med hinanden. Familieferier skal helst holdes et 'insta-worthy' sted.

Der må ikke være en finger at sætte på deres udseende. Karaktererne skal være i top, og de skal være udadvendte og succesrige. Perfekt i alle livets sfærer. De er ræd for at gå glip af nattens sidste beskeder i gruppechatten. Og de konkurrerer hemmeligt med hinanden om at få flest likes, når de lægger billeder op på Instagram. Når det kører godt, så kører det bare. Men når det ramler omkring dem, går de på et splitsekund fra at være stærke og selvsikre til at blive som grædende små børn, der har brug for en at holde i hånden med.

Det er tidens unge kvinder, vi taler om. Og karakteristikken kommer fra Trine Hostrup Dahl, der er ungdomspræst i Viborg Stift. Hun taler med afsæt i sine erfaringer fra alle de samtaler, hun har med unge kvinder, der har det svært, og vi interviewer hende i anledning af en artikel i Kristeligt Dagblad, der handler om, at unge kvinder sover dårligt.

Og det er blevet markant værre gennem de seneste år, viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, som Sundhedsstyrelsen udgav i marts. I 2010 og 2013 var det henholdsvis 35,8 procent og 41,1 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år, der svarede, at de inden for de seneste 14 dage havde haft søvnbesvær eller problemer med at sove. Den andel hoppede i 2017 til 49,9 procent eller rundt regnet halvdelen.

En finger i vejret og en på telefonen

Et lille PS: Fire ud af ti unge kvinder lever ifølge samme undersøgelse med et »højt stressniveau«, hvilket bringer dem i top blandt aldersgrupper fordelt på køn.

Trine Hostrup Dahl er ikke et sekund i tvivl om, at de stigende problemer med søvnbesvær hænger sammen med, at unge kvinder føler, at de altid skal være på og præstere perfekt. De slapper aldrig helt af, og så er det svært at falde til ro, når nakken møder puden sent om aftenen – eller ud på natten.

»Jeg oplever en stor sårbarhed kombineret med høje krav om at være selvstændige. Samtalerne hos mig handler om, at de er bange for ikke at slå til. De føler, at de skal være perfekte til alt. Se godt ud, være aktiv på sociale medier og få topkarakterer. De skal have mange venner og få mange likes. De sidder med fingeren oppe i timerne og har samtidig en finger på Snapchat, Insta og Facebook. De lægger et kæmpe pres på sig selv, og de kommer så hos mig, når de knækker«, siger Trine Hostrup Dahl.

Hun har kontor i Vestervang Kirke i Viborg og som ungdomspræst er hendes målgruppe cirka 15 til 30 år. Langt de fleste af de unge, hun taler med, er kvinder. Typisk går de i gymnasiet, på handelsskolen eller på en af de videregående uddannelser i Viborg, sygeplejeskolen og pædagoguddannelsen eksempelvis. Hun yder ikke terapi, fører ikke journal og stiller ingen diagnoser. Men hun tilbyder sjælesorg.

Hver uge taler hun med 10-15 unge kvinder med problemer. Nogle kommer til samtaler på hendes kontor, mens andre dukker op til gudstjeneste i Viborg Domkirke den første fredag i måneden, hvor Trine Hostrup Dahl er natkirkepræst.

»Typisk sidder der en ung kvinde nede bagved, som er ekstra lang tid om at pakke sammen og tage jakke på, når gudstjenesten er slut. Jeg spørger, om hun er okay, hun svarer ’ja, der er ikke noget’, men pludselig står tårerne bare ud af øjnene på hende, og så er der jo noget alligevel«, fortæller hun.

Stressende konkurrence med veninderne

Når de unge kvinder sætter sig i hendes præsteværelse, »sænker de skuldrene og paraderne«, og det står klart, at de hverken har delt deres tanker med forældre eller med veninder. De er alene, selv om de altid er sammen med andre. Den ubrudte tilværelse online er ekstremt tidskrævende og fylder faktisk mere, end de unge kvinder har lyst til. De sociale medier er for dem gået fra at være en hyggelig måde at holde sig opdateret på til at udgøre en konstant frygt for at gå glip af noget. Det giver dem en følelse af stress, som blot bliver værre, hvis venner og følgere ikke med det samme kvitterer med likes på deres opslag, siger Trine Hostrup Dahl.

Selv om de er gode veninder og vil hinanden det godt, så er de også bange for, at veninden klarer sig bedre, for det betyder, at ’hendes fremtidsmuligheder er bedre end mine’ Trine Hostrup Dahl

»Det er en ungdom, som på en eller anden måde går glip af ungdommen, fordi de skal være så meget på. Det er et pres, de lægger på sig selv, men de oplever også, at de er nødt til det. De føler sig svage, når de får det skidt, for de tror, at de er de eneste, som har det sådan. Der er selvfølgelig altid en usikkerhed forbundet med at være ung, men her er det blevet ekstremt«, siger hun.

Hvordan er de over for hinanden?

»De er hinandens konkurrenter. De måler sig hele tiden med hinanden. Selv om de er gode veninder og vil hinanden det godt, så er de også bange for, at veninden klarer sig bedre, for det betyder, at ’hendes fremtidsmuligheder er bedre end mine’. Det gælder om at være bedst, smukkest, sødest og klogest. Det er enormt stressende for dem. Mange af dem har et skævt selvbillede, hvor de slet ikke kan se, hvor søde, yndige og dygtige de er, fordi de opfatter andre som endnu bedre«.

Hvis de sociale medier er så belastende for dem, hvorfor dropper de dem så ikke?

»Nogle fortæller, at de har prøvet at slukke telefonen, men så er de ikke med i hele gruppechatten, der varer til efter midnat. Så føler de sig straffet bagefter og hører kommentarer som ’nå nej, du var jo ikke med’. Altså, det er ikke sådan, at de bevidst bliver holdt udenfor, men når en så stor del af det sociale liv foregår på Insta, snappen og Facebook, så er det svært at melde sig ud, for så er man pludselig ikke med længere«, sige Trine Hostrup Dahl og fortsætter:

»Jeg har spurgt et par af de unge kvinder, om de føler, at de rent fysisk forsvinder, når de ikke er online. De svarede ’ja. De føler simpelthen, at de ikke eksisterer, når de ikke er på. Det er helt ekstremt, synes jeg«.