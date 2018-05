Sundhedsordfører for S: Jeg ser konsekvensen af hash på de psykiatriske afdelinger Vi har ingen planer om at legalisere hash, fastslår Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, som reaktion på ny bog fra Henrik Sass Larsen om fremtiden for centrum-venstre.

De seneste 50 års kamp mod misbrug af hash og andre stoffer har været en gigantisk fiasko. Cannabis bør legaliseres og forhandles under kontrollerede forhold af staten. Alle de penge, der bliver sparet på at bekæmpe salget, kan så i stedet bruges på at hjælpe misbrugere.

Det skriver den socialdemokratriske gruppeformand på Christiansborg, Henrik Sass Larsen, i sin nye debatbog 'EXODUS - vejen frem for centrum-venstre', der udkommer på fredag.

Men trods hans fremtrædende rolle er der ikke umiddelbart udsigt til, at Socialdemokratiet som parti skifter holdning. Dermed er der fortsat intet politisk flertal for en legalisering. Politiken fanger på telefonen partiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, der er til møde på Christiansborg. Flere eksemplarer af Sass' kommende bog ligger på bordene, fortæller han.

Fakta Det mener Henrik Sass Larsen De sidste 50 års krig mod narkotika har været en fiasko. Forbruget er ikke faldet, og ethvert skolebarn ved stadig, hvor man kan købe hash. »Det har ikke nyttet andet end, at vi har sendt en masse folk i fængsel, og mængden af ressourcer, samfundet bruger på at bekæmpe det, er eksploderet«, siger Henrik Sass Larsen til Information.

Det er svært at se logikken i, hvorfor hash, som ingen dør af, er ulovligt, mens cigaretter og alkohol som årligt kræver flere tusinde menneskeliv, er lovligt, mener Henrik Sass Larsen.

Legalisering og statsovertagelse af hash-handlen vil samtidig frarøve de kriminelle bander en af deres største indtægtskilder.

Brug af alle typer narkotika skal derfor afkriminaliseres, og staten bør helt overtage salget af hash. De penge, staten sparer på ikke at føre krig mod narkotika, og de penge, staten tjener på hash-salg, skal bruges til behandling og rådgivning af stofmisbrugere.

Henrik Sass Larsen er også åben overfor at diskutere, om staten også bør overtage salget af hårdere typer narkotika.

Henrik Sass Larsen slår fast, at det er hans personlige holdninger, som ikke deles af alle i Socialdemokratiet. Både tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) og forhenværende retsordfører Trine Bramsen (S) har da også tidligere sagt, at hash (og andre typer narkotika) ikke skal legaliseres. Overborgmester i København, Frank Jensen (S) har på den modsatte side i årevis ønsket et forsøg med legalisering af hash i København. Kilde: Information

»Bogen florerer allerede blandt kolleger her på Christiansborg. Jeg har også allerede læst kapitlet om misbrug«.

Hvad tænkte du, da du læste det?

»At det ikke er partiets linje og holdning. Det er Henrik Sass' egen linje og holdning. Vi har adskillige gange og også her for nylig haft sagen oppe til drøftelse i forbindelse med beslutningsforslag, som har omhandlet legalisering. Senest var det hjemmedyrkning af cannabisplanter i forhold til at lave legalisering. Partiets linje ligger fast, og det er den, der bliver talt«.

Mere fast er den vel ikke, når en så fremtrædende person som Henrik Sass Larsen skriver sådan her?

»Jo, gruppens holdning ligger fast, men vi drøfter tingene. Vi drøfter i høj grad, hvad der er af initiativer og forsøg i andre lande, og vi sidder og følger med i, hvilke erfaringer der høstes. Men sundhedsargumentet har været og er det stærkeste argument for, at vi ikke går ind for en legalisering af hash. Der er simpelthen for mange unge, som får et dårligt liv med baggrund i misbrug af hash. Dropper ud af uddannelser, bliver psykotiske og får lange psykiatriske forløb. Det er dem, jeg ser i min hverdag, når jeg besøger psykiatriske afdelinger og misbrugsbehandlingssteder«.

Forældre skal ikke miste et argument

Hvorfor ville det på den baggrund være forkert at legalisere hash?

»Fordi synlighed og tilgængelighed bliver helt anderledes, hvis man legaliserer«.

Hvor ved du det fra?

»Det er vores grundtanke. Og det kan vi se fra andre lande. Det er klart, at jeg ved godt, at man populært siger, at det kan købes på hvert gadehjørne, men de forældre, som står over for unge mennesker og forsøger at sige, at 'vi håber, at I ikke begynder at ryge hash', de kan med hævet stemme også sige, at 'det er også ulovligt i Danmark'. Har forældrene ikke det argument, så er der et argument mindre, de kan bruge til at præge deres børn«.

Men det har altid været ulovligt, men alligevel ryger unge hash og får alle de psykoser, du snakker om. Så forbuddet virker jo ikke?

»Der skal noget andet og mere til, og det kæmper jeg for i min hverdag på sundhedsområdet. Vi skal have yderligere og bedre muligheder for at hjælpe dem, som er røget ind i et misbrug, og vi skal selvfølgelig have en massiv indsats for at forklare, hvad skadevirkningerne kan være, hvis man begynder på et misbrug af hash. Set fra politisk side er der også store udfordringer i at skulle argumentere for en legalisering af hash, samtidig med at tobak er den helt store fjende på sundhedsområdet, og som giver allermest sygdom og dødsfald«.

Hvorfor må man egentlig købe cigaretter, som slår 14.000 ihjel om året, når man ikke må købe hash?