Hashpsykosens vildveje: Du tror, efterretningstjenesten er på sporet af dig I sjældne tilfælde kan et hashmisbrug medføre en psykose. Jo længere misbruget har varet, jo større er risikoen, forklarer ekspert på baggrund af debat om legalisering af stoffet.

Nogen er efter mig. De taler grimt om mig. De vil skade mig. Der er et komplot imod mig. Og det er efterretningstjenesten, der står bag.

Det er tanker som disse, der kan hamre rundt i hovedet på personer, der er ramt af en hashpsykose. Det forklarer professor og speciallæge i psykiatri Merete Nordentoft fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Vi taler med hende i anledning af, at den socialdemokratiske gruppeformand Henrik Sass Larsen i sin kommende debatbog 'EXODUS - vejen frem for centrum-venstre' argumenterer for at legalisere hash, skabe et statsstyret salg og bruge de sparede penge fra blandet politiindsats på at forebygge misbrug og hjælpe dem, der allerede er fanget i et misbrug af hash.

Men forslaget er Henrik Sass Larsens eget og møder ikke opbakning fra partiets ledelse. Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen siger i et interview med Politiken, at vi kan se konsekvensen af hashmisbrug på de psykiatriske afdelinger. Derfor har vi ringet til Merete Nordentoft, der er medforfatter til flere videnskabelige artikler om sammenhængen mellem hashmisbrug og udvikling af psykoser.

»De mest almindelige symptomer på en hashpsykose er, at man tror, man bliver forfulgt, og tror, at nogen vil gøre mig noget ondt. Ofte hører man også stemmer, som for det meste taler ondt eller nedsættende til personen«, siger hun.

Fordobling på ti år

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport 'Narkotikasituationen i Danmark 2017' har der de seneste ti år været en markant stigning i antal patienter i psykiatrien med en hoveddiagnose, der er relateret direkte til cannabis. Faktisk er tallet mere end fordoblet fra under 500 i 2007 til lidt over 1.000 personer i 2016.

»En hashpsykose kan udvikle sig gradvist. Det kan starte med, at du bliver socialt utilpas og tænker, at nogen kigger efter dig. Så kan det udvikle sig voldsomt til, at du bliver overbevist om, at der er et komplot imod dig, og at efterretningstjenesten er efter dig. Det kan være meget angstprovokerende. Nogle kan tage det meget langt, fordi de er overbeviste og tror, at der vil ske noget helt forfærdeligt, og de bliver nødt til gå til modværge«.

Hvordan afgør man, at psykosen er relateret til hashmisbrug?

»Det kan være svært. Man skal finde ud af, hvornår begyndte patienten begyndte at ryge hash, og hvornår symptomerne begyndte. Hvis symptomerne var til stede, inden hashmisbruget begyndte, så er psykosen ikke udløst af hash, men symptomerne kan blive forstærket, når du ryger hash«.

Kom misbruget eller psykosen først?

»Men nogle gange kan det være svært at afgøre sammenhængen. Hvis nogen har røget hash og pludselig får en psykose, ville den så være kommet alligevel uden et misbrug af hash? Det kan man ikke altid vide 100 procent«.

Kan man få en psykose af at ryge en enkelt joint?

»Så skal man være meget uheldig. Man kan sagtens få en psykose under selv rusen, men så klinger den for det meste af bagefter. Nogle får skræmmende oplevelser under selve rusen. De kan opleve sig forfulgt og se syner og høre stemmer«.

Hvor længe varer en hashpsykose?

»Den kan i nogle tilfælde optræde kun under selve rusen. Men jo mere hash man ryger, jo større risiko for at udvikle en psykose, der varer længere. Generelt er det sådan, at jo mere hash man ryger, jo større er risikoen for en psykose«.

Kan det ske, at man ryger en enkelt joint, får en psykose og så springer ud fra et højhus?