Den mystiske svampesag: »Det er desværre ikke ualmindeligt med divergerende holdninger til et sagsforløb« Interview. Congolesisk familie forklarede, at den spiste champignon fra Netto. Politiet vurderer, at den har spist giftige svampe fra naturen. 11 blev syge, to børn døde, og to fik nye organer. Og alt gik efter bogen, lyder konklusionen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

En stor congolesisk familie fra Haslev på Sydsjælland fik en korrekt behandling i alle dele af sundhedsvæsnet, da næsten alle i familien i oktober sidste år pludseligt blev alvorligt syge og adskillige gange søgte hjælp fra læger og sygehuse.

Sådan lyder konklusionen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der har afsluttet sin undersøgelse af sagen, hvor 11 ud af 12 familiemedlemmer blev indlagt, to døde, og to fik organtransplantationer på Rigshospitalet.

Hurtigt opstod en mistanke om, at familien havde spist giftige svampe, de havde plukket i naturen. Men i et interview med Politiken og andre medier bedyrede forældrene, at de eneste svampe, familien havde spist, var champignon fra Netto.

Familien fra Haslev på Sydsjælland fortalte, at den ikke følte, at sundhedsvæsnet tog symptomerne tilstrækkelig seriøst, da den gennem flere dage henvendte sig adskillige gange for at få hjælp.

Region Sjællands egne undersøgelser viste, at familien havde fået en korrekt behandling.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har afsluttet sin efterforskning og konkluderer, at der ikke ligger en forbrydelse bag forgiftningen. Politiet vurderer, at »der er tale om et tragisk ulykkestilfælde i forbindelse med indtagelse af svampe plukket i det fri«.

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemgået familiens kontakter og behandling i sundhedsvæsnet og vurderer, at den fik en korrekt behandling. Vis mere

Enhedschef og overlæge Anette Lykke Petri, når man ser det udefra, kan det være svært at forstå, at en så alvorlig sag kan munde ud i en konklusion om, at alt er gået efter bogen, og at familien har fået en korrekt behandling, for det strider mod, hvad familien selv har sagt. Så hvad bygger I jeres konklusion på?

»Vi har indhentet journalmateriale på samtlige patientforløb. Det er en stor familie. Vi har undersøgt alle de kontakter, der har været med sundhedsvæsnet. Det er praktiserende læge, Lægevagten, hospitaler og hele den præhospitale indsats - altså ambulanceindsatsen - den dag, det går galt. Sådan en forgiftning med svampe har forskellige faser. De første tre døgn er der enten ingen eller få symptomer som ondt i maven, tynd mave og opkast. Når man som læge får en person ind med de symptomer, er svampeforgiftning ikke det, som står øverst på listen, når man skal finde en årsagsforklaring. Svampeforgiftning er uhyre sjældent med fem-ti tilfælde i Danmark om året. I de tilfælde ved man, at der er indtaget en giftig svamp, fordi patienterne selv kommer og fortæller, at de har muligvis indtaget en giftig svamp, og nu er jeg blevet dårlig. Så lægerne hurtigt bliver sporet ind på, at der kan være tale om en forgiftning«.

Var sundhedsvæsnet i denne sag tilstrækkelig opmærksom på, at det kunne være en svampeforgiftning?

»De medlemmer af familien, som henvender sig til egen læge, bliver behandlet på baggrund af de oplysninger, de giver, og på baggrund af de symptomer, de har. Da ligner det en helt almindelig omgang maveinfluenza med tynd mave og lidt opkast og i øvrigt normalt værdier. Der bliver taget puls, blodtryk og nogle steder taget blodprøver. Det er helt efter bogen, i forhold til hvordan sådan en svampeforgiftning forløber. I den initiale fase, der kan vare op til tre døgn, er der ikke så mange andre symptomer end de almindelige mave- tarmsymptomer. Først efterfølgende går det over i en mere akut fase, hvor leveren bliver påvirket. Det svarer fuldstændig til det forløb, denne familie har været igennem«.

En optimal behandling

Forældrene sagde selv dengang, at de ikke følte, at de blev taget tilstrækkeligt alvorligt af sundhedsvæsnet med de symptomer, de ringede ind om og var hos praktiserende læge og på Næstved Sygehus med. Hvad svarer I på det?

»Vi har ikke været i kontakt med familien. Vores opgave som tilsynsmyndighed er at undersøge forholdene for læger og hospitaler med mere. Vi har haft sagkyndige eksperter på, og på baggrund af de undersøgelser og resultaterne konkluderer vi, at familien fik en optimal behandling«.

Hvordan kan der være så stor forskel på, hvordan de sagkyndige og familien selv ser på det?

»Det er desværre ikke ualmindeligt med divergerende holdninger til et sagsforløb. Vi kan kun forholde os til det, som vi kan læse ud af journalerne«.

Kan I se, om sprogbarrierer har været et problem?

»Der har været sproglige udfordringer på forskellige tidspunkter i forløbet. Tager man den akutte fase, hvor nogle i familien er rigtig dårlige, der handler det om at redde liv, og det sproglige bliver sekundært. De bliver behandlet på baggrund af deres symptomer. Men i de ikke-akutte faser har man forsøgt at løse de sproglige udfordringer på forskellig vis. I de tilfælde, hvor lægerne skønnede, at der var sproglige problemer, har man rekvireret tolke. I nogle tilfælde har man talt fransk med familien, fordi lægerne og nogle i familien kunne fransk. I andre tilfælde har familien selv medbragt en ven, der kunne dansk«.