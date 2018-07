Tør du løbe om kap med dine børn? »Det er superhårdt, det hiver i lungerne, men bagefter er det dejligt«

Det minder om stemningen i Astrid Lindgrens bog om børnene i Bulderby. Solen skinner fra en skyfri himmel, en varm brise får de knæhøje vilde græsstrå til at vaje fra side til side, og markblomster sender en krydret duft mod næseborene, mens en flok børn er samlet på en grussti og taler. Stemmerne blander sig både med hinanden og med vindens susen, og det er ikke til at adskille ordene. En lys og lattermild kvidren flyder, mens gruset støver om anklerne på ungerne, der ikke kan stå stille. I udkanten af forsamlingen står deres forældre og smiler.

Vi er ikke i Sveriges Småland i 1940’erne, men i Kystagerparken, der ligger som en stribe grønt mellem Åmarken Station og farvandet Kalveboderne, som adskiller Sjælland fra Amager. Få hundrede meter herfra er S-tog ved at fragte pendlere hjem fra skole og arbejde, og et par kilometer væk er motorvejen tæt pakket med biler denne 25 grader varme junieftermiddag i 2018.

Lige her i en lomme af sommer og lethed er omkring 20 børn og knap halvt så mange voksne samlet til 20 minutters løbetræning med korte sprinter. Træningen er ifølge ny forskning fra Københavns Universitet effektiv og kan på få uger gøre utrænede deltagere sundere, hurtigere og mere udholdende, selv om tidsforbruget er relativt beskedent.

Dermed har den såkaldte 5-10-15-metode ifølge forskerholdet potentiale til at få dem, der sjældent får pulsen op, til at komme i gang med at dyrke motion – ovenikøbet sammen med deres børn.

Rundtur på stien

Men først opvarmning.

»Ja, vi samles lige herovre«, lyder det med en dyb og brummende stemme fra Jonas Tybirk, en lys og firskåren ung mand, der som videnskabelig assistent på Københavns Universitets Institut for Idræt og Ernæring har været med til at udføre den nye forskning, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Applied Physiology.

Der bliver stille. Efter instrukser går børn og voksne i gang med at varme op. Fordelt i mindre grupper gælder det om at klaske makkeren på knæet, træde hinanden over tæerne og lave en slags brydekamp. Til slut et par korte løb, der starter langsomt og slutter hurtigt. Så er de klar. Jonas Tybirk forklarer:

»Det kommer til at foregå på den måde, at I først løber 15 sekunder meget langsomt, så 10 sekunder i sådan et o.k. tempo og til slut 5 sekunder sprint med fuld gas. Det gør I 4 gange i træk – altså en samlet blok med 2 minutters løb. Så kommer en pause på 1 minut. Og I starter forfra. Jeg holder styr på tiden og råber, når I skal skifte tempo«.

Sådan er 5-10-15-træning i al sin enkelhed. I det videnskabelige forsøg deltog 11 utrænede forsøgspersoner, der gennem en periode på 7 uger løb intervallerne 3 gange om ugen. I begyndelsen kunne de klare 3 blokke med 2 minutter. Mod slutningen var de oppe på 9 gange 2 minutter.

Fakta 5-10-15-træning Hver runde varer 2 minutter. Den består af 4 intervaller, hvor man lunter i 15 sekunder, løber i 10 sekunder og sprinter i 5 sekunder. Det vil altså sige 4 x 30 sekunder. Herefter 1 minuts pause.

inden. App. Forskerholdet har udviklet en app til både Android og iOS, som hjælper med at holde styr på opvarmning, løb i 15, 10 og 5 sekunder samt pauser og runder. Appen hedder ’5-10-15’ og giver instruktioner undervejs. Det kræver, at man har sin telefon på sig under løb.

Dagens træning i Kystagerparken er imidlertid ikke kun for utrænede. For at sætte Politiken ind i, hvordan træningen foregår, har Københavns Universitet samlet voksne og børn, hvoraf de fleste har erfaring med løb. Mange af børnene går til atletik og er 10-13 år gamle med ranglede og dinglende kroppe, men så snart Jonas Tybirk giver tegn, fokuseres blikkene, og kroppen bliver spændt som en flitsbue. Først lunter de af sted på gruset med tunge skridt, så stiger tempoet, armene ryger frem og tilbage, og til slut en uhæmmet fri spurt med lange skridt og ultrakort berøring med gruset, der står op i en sky bag flokken og næsten får den til at forsvinde.

Stinettet giver mulighed for, at deltagerne kan udføre træningen som en rundtur. Det er praktisk, for så slipper de for at vende om undervejs og kan løbe nogenlunde tæt På den første runde ligger en gruppe drenge i front. Langt hår peger direkte bagud i sprinten, åben mund og en hals, der spændes op. De giver den ganske rigtigt »fuld gas«, som Jonas Tybirk bad om. Kort efter dem en gruppe piger, så en blandet flok. Og bagerst i feltet er deres forældre. Deres bevægelser er stivere, deres ansigter trukket mere skæve af anstrengelsen.

»Så tager vi 1 minuts pause«, gjalder Jonas Tybirk, og såvel børn som voksne samler medbragte vanddunke op fra græsset. Sveden pibler frem fra hovedbunden, ansigterne er røde, nogle snapper efter luft, mens andre ikke kan vente med at komme i gang igen og står og hopper på stien.

Kort træning i travl hverdag

I græsset står professor Jens Bangsbo, der er leder af Center for Holdspil og Sundhed under Institut for Idræt og Ernæring. Det er ham, der står i spidsen for det forsøg, som 11 voksne deltog i. Han har tidligere været med til at påvise, at en lignende træning med 10-20-30 sekunders løb kan forbedre selv erfarne løberes sundhed og præstation. Han tænkte på den baggrund, at det kunne være spændende at finde ud af, om en mindre træningsmængde efter samme koncept også kunne gavne dem, som har svært ved at komme ud ad døren og træne i en presset hverdag fyldt med praktiske gøremål..

»Formålet var at motivere børn og forældre til at løbe sammen. Mange har svært ved at komme i gang med at dyrke idræt, fordi det kan virke uoverskueligt og praktisk umuligt at gøre det flere timer om ugen, når familien har travlt. Derfor er vi forskere interesserede i at finde aktiviteter, der på kort tid kan give en effekt. Og denne form for træning kan passes ind i de flestes hverdag. Ikke mindst fordi forældre kan gøre det sammen med deres børn. Vi kunne se, at de blev motiveret og havde det sjovt. Voksne og børn fandt en glæde i at løbe om kap med hinanden«, forklarer Jens Bangsbo.

Det er altid sjovt at løbe med min far, for der er rimelig tit ret meget konkurrence mellem os. Jeg kan bare godt lide at vinde over ham. Det synes jeg er fedt Anemone Stabell, 13 år

Efter et par runder mere sidder nogle af børnene rødmossede af anstrengelserne i varmen med et tomt blik og stirrer frem for sig. Men de er ikke færdige. Her i Kystagerparken er en af attraktionerne ’Bjerget’, som er en stejl og ganske høj bakke. Forsiden er stejl og genial at kælke på om vinteren, men på bagsiden snor en grussti sig, som flokken af børn og voksne skal en tur opad. I sidste sving inden toppen er anstrengelsen tydelig forrest i feltet, hvor børnene skærer tænder og lukker øjnene. Bagerst må enkelte gå det sidste stykke op, inden de lunter ned igen.

Foto: Maud Lervik Under opvarmninen gælder det blandt andet om at træde hinanden over tæerne - men ikke alt for hårdt! Foto: Maud Lervik

»Vi holder for i dag. Godt løbet«, lyder det fra dagens træner, Jonas Tybirk, da børn og voksne puster ud. Nogle søger ind i skyggen under træerne, andre står på stien og småsnakker. Et par drenge og piger har ikke helt fået nok og løber om kap på stien.

Fedt at træne med forældre

Anemone Stabell på 13 år er færdig. Hun står sammen med sin far, Bobby Stabell, 56 år, med armene plantet i siden og fortæller om, hvordan det var at løbe i dag.

»Det er altid sjovt at løbe med min far, for der er rimelig tit ret meget konkurrence mellem os. Jeg kan bare godt lide at vinde over ham. Det synes jeg er fedt. Jeg kom også før ham de fleste gange, men lige her op ad bakken overhalede han mig til sidst. Vi skal helt klart gøre det igen, og jeg vinder! Men det er ikke altid, jeg lige gider. Så er jeg lidt doven. Spiller iPad og ser YouTube«, siger Anemone Stabell og trækker på skuldrene.

Hendes far smiler. Han er en rutineret løber, men det er mest på de lange distancer og i et roligt tempo, at han slår sine folder. Det er hårdt for ham at spurte, men han kan godt mærke, at de korte sprinter forbedrer hans kondition.

»Jeg er slet ikke vant til at løbe med så høj puls, så det skal jeg lige vænne mig til. Jeg tror også, at jeg var en af de sidste, der kom ind. Men det rykker. Jeg har lagt mærke til, at jeg kan få mere fart på en 5-km eller 10-km, efter at jeg er begyndt på det her«, siger Bobby Stabell.

Det samme mærker Dennis Spuur, 44 år. Han cykler 40 km til arbejde hver dag, men det er noget helt andet at løbe, forklarer han. Pulsen hamrer op, og mælkesyren flyder i benene på de korte sprinter. Han synes, at det er en sjov form for træning, fordi han kan gøre det sammen med sin søn og en masse andre voksne og børn.

»Jeg vil godt motivere min dreng til at træne, selv om det egentlig ikke er det store problem«, siger han og griner til sin søn, Lucas Bengtson Spuur, der er 13 år, går til atletik og løber 4-5 gange om ugen – og lå helt i front til dagens træning.

»Det var rigtig fedt at løbe med min far, så får vi noget tid sammen. Jeg giver min far kamp til stregen. Men hvis man ikke er vant til at løbe, så tror jeg, at man skal starte stille og roligt. Lægge slik og is og cola lidt væk«, siger Lucas Bengtson Spuur, der med sin far har lagt en plan om at løbe en halvmaraton sammen om 3 år, »og jeg tror, jeg bliver hurtigst«, forudser han.

Foto: Maud Lervik Den sidste sprint slutter på toppen af en høj bakke. Hjertet hamrer, og lungerne skriger på ilt. Foto: Maud Lervik

Tina Birk Irner på 44 år kender alt til, at det er svært at få tid til at løbe i en hverdag med job, tre børn, madpakker og generelt »rigtig meget at se til«. Hun kommer dog ud 1-2 gange om ugen, men det er i modsætning til i dag i et stille og roligt tempo.

»Det gik meget stærkt! Så meget presser jeg aldrig mig selv, når jeg løber alene. Det gør jeg her, for det er sjovt, og humøret er højt. Jeg tror, det vil være nemmere for mig at få tid til det, fordi jeg kan gøre det med mine børn«, siger Tina Birk Irner, mens hendes 11-årige søn, Casper Birk, med røde kinder og fugtigt hår svarer sådan her på spørgsmålet om, hvordan det er at sprinte for fuldt knald:

»Det er superhårdt, det hiver i lungerne, men bagefter er det dejligt. Så er benene og kroppen trætte på en virkelig god måde«.

Mindre fedt og større muskler

Ud over at deltagerne havde det sjovt i de 7 uger med forsøg, førte træningen til, at de tabte i snit 4,3 pct. fedtmasse og øgede muskelmassen med 0,6 kilo. Knogletætheden, der beretter om styrke i knoglerne, steg med 1 procent. Forsøgspersonerne blev otte pct. hurtigere på 1,5 km og ti pct. hurtigere på 3 km løb. De kunne også løbe betydeligt længere end før i en test på løbebånd, 24 pct.

»Træning med meget hurtigt løb i få sekunder har et stort potentiale. Den kraftige acceleration gør kroppen stærkere og gør dig mere udholdende, fordi du får aktiveret nogle andre muskelfibre end normalt«, konkluderer Jens Bangsbo.

Efter en pause i skyggen løber børn og voksne i samlet flok tilbage til mødestedet. Hyggesnakken i gruppen fortoner sig i det fjerne, og kun lyden af vinden er tilbage i Kystagerparken, hvor eftermiddag er ved at blive til aften.