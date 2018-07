Carl-Johan lider af kronisk træthedssyndrom: »Jeg er ikke træt – jeg er som en mobil med defekte batterier uden strøm«

»Da mine blodprøver og undersøgelser kom tilbage negative, fik jeg at vide, at jeg skulle spise mindre leverpostej. Det var en kamp at få en lægeerklæring, da jeg var syg til juraeksamen. Min læge mente simpelthen, jeg pjækkede«, siger han.

Carl-Johan August Kisling fik sin gamle familielæge fra Skovshoved, som havde kendt ham fra barnsben, igen. På familiens foranledning blev det starten på et årelangt udredningsforløb.

»Når du kommer fra en ressourcestærk familie, så er man vant til, at de fleste udfordringer i livet kan løses, hvis man kæmper for det, og nogen måtte jo kunne gøre noget, tænkte vi«, siger han.

Familielægen fastslog, at der intet psykisk var i vejen, trak i tråde og henviste patienten til »gode personer i systemet«.

Kikkertundersøgelser, radiologiske undersøgelser, afførings- og urinprøver, allergitest, blodprøver. Indlæggelser og ambulante hospitalsundersøgelser.

Alt så normalt ud. Ingen kunne forklare tilstanden. En læge sagde ligefrem, ifølge Carl-Johan August Kisling, at han »saboterede sit liv« ved at tro, han var syg.

Nej til tilbud fra psykiatrien

I 2016 endte den unge mand til sidst hos en forstående infektionsmediciner på Rigshospitalet, som på Kislings opfordring, læste op på kronisk træthedssyndrom/ME, udelukkede de sygdomme, der kan forveksles med lidelsen, og henviste ham efterfølgende til et behandlingstilbud i Region Hovedstaden under psykiatrien, hvor hjælpen er kognitiv adfærdsterapi og gradvis motion, som Sundhedsstyrelsen nu anbefaler til alle patienter med funktionelle lidelser.

»Mine forældre krydsede hele tiden fingre for, at det blev bedre. De er optimister, men må have tænkt, at jeg var helt fucked. Mange læger fortalte jo, at jeg bare skulle tage mig sammen. Jeg prøvede en masse alternativ behandling uden held. Mine forældre hyrede en personlig træner og kostvejleder. De har nok håbet, at hvis bare jeg spiste broccoli, drak grønne smoothies og dyrkede motion, ville jeg få det bedre. Jeg fik det kun værre«.

En psykolog understregede, at der ikke var psykiske problemer, og en psykiater gentog det efterfølgende.

Derfor takkede han nej til tilbuddet fra psykiatrien.

Carl-Johan August Kisling har derfor nu ingen næste skridt sundhedsmæssigt.

Han må ligesom forældrene forsøge at acceptere lægernes ufuldkommenhed.

Ingen socialhjælp

Carl-Johan August Kisling er som den ældste af tre børn igen flyttet hjem til sine forældre. Uden uddannelse, job og indkomst var alternativet kontanthjælp, utallige arbejdsprøvninger og et socialt system, som de fleste med funktionelle lidelser skyer som pesten, da de ofte mødes af udtalt mistillid og krav om endnu flere lægelige undersøgelser.

»Min krop er alt for dårlig til at klare det sociale system. Jeg ved, jeg er privilegeret, fordi mine forældre hele tiden kan hjælpe mig og er mit sikkerhedsnet. Jeg får det dårligt ved tanken om arbejdsprøvninger, når jeg hører, hvordan andre ME-patienter behandles. Det er så nedværdigende og uden forståelse for sygdommen«, siger han.