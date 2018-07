Todelt Danmark: Hjertepatienter på Sjælland står i kø til både undersøgelse og operation Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at patienter på hospitalerne øst for Storebælt, der har indført det nye it-system Sundhedsplatformen, venter markant længere end patienterne i Jylland og på Fyn.

Hjertepatienter venter alt for længe på både at blive undersøgt og behandlet i de to sjællandske kommuner, Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Efter at de to regioner har indført det nye it-system, Sundhedsplatformen, er ventetiderne steget markant, så Sundhedsstyrelsen betegner udviklingen som både »stærkt bekymrende« og »uacceptabel«.

Det fremgår af en overvågning af behandlingsforløb for hjertepatienter, som Sundhedsstyrelsen mandag udsendte.

Rapporten tegner et billede af et sundhedsvæsen, der er ved at blive delt i to. I Jylland og på Fyn undersøges og behandles hjertepatienterne langt hurtigere end på Sjælland og i hovedstadsområdet, hvor ventetiderne er blevet markant forlænget, efter at Sundhedsplatformen er taget i brug.

Region H og Sjælland trækker niveauet ned

Hjertepatienter skal som andre patienter været undersøgt og have fået en diagnose inden for 30 dage efter at de er henvist til et hospital. I første kvartal skete det kun for 76 procent af patienterne, »hvilket er uacceptabelt, idet det er en lovfæstet ret«, skriver Sundhedsstyrelsen.

Andelen af patienter, der udredes til tiden, er faldet 5 procent i forhold til 4. kvartal sidste år og har dermed nået det laveste niveau, siden Sundhedsstyrelsen begyndte at overvåge området i begyndelsen af 2017.

Det er, skriver Sundhedsstyrelsen, især Region Sjælland og Region Hovedstaden, der »skiller sig ud«.

I Region Sjælland styrtdykkede antallet af hjertepatienter, der blev undersøgt til tiden, så andelen nu er nede på 43 procent. Til sammenligning er det 96 procent af patienterne i Nordjylland, der udredes til tiden.

Der har været en svag forbedring i Region Hovedstaden, konstaterer Sundhedsstyrelsen, men det er »fortsat bekymrende, at regionen i mere end 25 procent af forløbene ikke overholder udredningsretten«.

Lang ventetid på ballonudvidelse

Det er blandt andet de patienter, der skal have røntgenfotograferet deres kranspulsårer, så lægerne kan se, om de er forsnævrede, og der derfor skal foretages en ballonudvidelse, som venter for længe i de to regioner.

I Region Sjælland er det gået helt galt, efter at hospitalerne i november blev koblet på Sundhedsplatformen. Hver anden patient i regionen venter nu mere end 30 dage på at få en røntgenundersøgelse, hvor det for et år siden kun var 13 procent. Det er, skriver Sundhedsstyrelsen, »stærkt bekymrende«.

Også efter undersøgelserne venter patienterne, der skal have gennemført et indgreb, betydeligt længere øst for Storebælt end vest for Storebælt. Det gælder, uanset om de skal have en ballonudvidelse, en hjerteklapoperation eller en bypassoperation.

I Region Hovedstaden er det 74 procent af patienterne, der venter mere end 45 dage på en hjerteklapoperation.

Sundhedsstyrelsen har været i kontakt med regionerne for at få en forklaring på de lange ventetider. Region Sjælland har forklaret, at der »fortsat er udfordringer med Sundhedsplatformen og kapacitetsproblemer« på hjerteafdelingerne.

Sundhedsstyrelsen har også haft møde på direktionsniveau med Region Hovedstaden for at få en forklaring på de meget lange ventetider på røntgenundersøgelser og hjerteklapoperationer. Regionen har forklaret, at de lange ventetider på hjerteklapoperation »i høj grad« skyldes ventetid til tandbehandling, som skal foretages forud for operationen.

Region Hovedstaden oplevede sidste år store problemer med lange ventetider for kræftpatienter, efter at Sundhedsplatformen blev taget i brug. Det blev der dog rettet op på, efter at sundhedsministeren havde krævet handling, og regionen havde afsat ekstra penge til kræftbehandlingen.