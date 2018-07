Ny guide til forældre: Alle unge ryger jo hash... Eller hvad? Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag guide til hash - og den samtale med de unge, som forældre ifølge den danske sundhedsmyndighed bør tage.

Det er ikke kun omkring fodboldlandsholdet, det handler om at være del af noget større.

Når man er ung, vil man ikke være anderledes. Stå uden for. Føle sig alene.

Er jeg den eneste, der ikke har sådan rigtig kysset? Dyrket sex? Været fuld? Prøvet kokain? Hash?

Når man læser medier eller hører på venner og veninder føler man tit, at alle unge har mentale problemer? Alle unge får 12. Alle unge drikker og tager stoffer.

En ting er, at den ældre generation kan få et forkert billede af det liv, som de unge lever. Noget andet er, at såkaldte sociale overdrivelser fører unge til en - med et voksen-ord - risikoadfærd, fordi de unge ikke vil stå uden for.

Forskeren kalder det flertalsmisforståelser. Altså når vi tror, at flertallet gør noget, som flertallet ikke gør.

Hvor mange ryger eksempelvis cannabis, når vi taler om de 16-24 årige?

Hvad tror du?

De fleste?

Alle?

Nej, svaret er, at 41 procent af de 16-24 på et eller andet tidspunkt i deres liv har prøvet hash.

Det vil sige, at ikke engang halvdelen af de unge har prøvet at ryge en bønne. Bare en enkelt gang i deres liv.

Inden for det seneste år er det 20 procent, der har prøvet at bruge hash.

Og 7,8 procent inden for den seneste måned.

Tager vi så de helt unge er det 12,4 procent af de 15-16 årige, der 'nogensinde' har prøvet hash - 4,9 procent inden for den seneste måned.

Nyt site om hash

Det kan man læse og blive klogere på i Sundhedsstyrelsens nye site, snakomhash.dk, der primært er skabt til forældre, men som de unge også kan blive klogere af.

Et site, der alene omtaler det mest udbredte illegale, euforiserende stof, hash.

Før sommeren præsenterede styrelsen altomstoffer.dk.

Når Sundhedsstyrelsen bruger plads på akademiske skoleridt som flertalsmisforståelser i en guide til forældre, så de kan tage en snak med deres børn om hash, har det en entydig forklaring:

»Det er vigtigt, hvad vi forestiller os om andre, fordi det påvirker vores handlinger. Hvis vi vil accepteres i en gruppe, er vi tilbøjelige til at gøre de ting, som vi tror, at de andre gør. Særligt når man er ung, forsøger man at leve op til de forventninger, som man tror, at de andre har«, skriver Sundhedsstyrelsen og fortsætter:

»Så hvis din teenager får den opfattelse, at de fleste unge ryger hash, så kan det måske gøre, at han/hun tænker, at hash er noget, der skal prøves på et tidspunkt. Det kan derfor have en forebyggende virkning, hvis man som forældre korrigerer sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser i stedet for at bidrage til dem«.

På snakomhash.dk kan man derudover læse artikler som 'Hvordan taler jeg bedst med min teenager', 'Sådan undgår du diskussionsfælden', 'Hvad er det bedste, jeg kan gøre, når min teenager ryger hash'.

Men vigtigst af alt er Sundhedsstyrelsens budskab, der samles i den indledende artikel: 'Tag initiativ, lyt og vær nysgerrig'.

Der er også information om, hvordan cannabis blandt andet påvirker hjernen, og hvor farligt det er.

Snakomhash.dk er netop i dag offentliggjort.