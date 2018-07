Totalt rygeforbud er på vej i københavnske folkeskoler

»Det går den forkerte vej, derfor skal vi have røgfri skoletid, så tallene ikke fortsætter den gale vej«, siger borgmesteren.

Ifølge Charlotta Pisinger, Danmarks eneste professor i tobaksforebyggelse, findes der endnu ingen solid dokumentation for effekten af røgfri skoletid, men den norske stat indførte det på alle uddannelsesinstitutioner i 2014 og med »stor effekt og succes«, som hun siger.

»Derfor er det også et flot initiativ fra Københavns Kommune. For det har en stærk symbolværdi, når børn fra starten af skolelivet ved, at skole og røg bare ikke hører sammen. Det er også en indirekte og naturlig håndhævelse af salgsforbuddet til mindreårige. Vi har forsøgt at tale fornuft i årtier, men det er altså desværre forbud, der har størst effekt«, siger hun.

Ideen bag røgfri skoletid er at fjerne tobak som en del af det sociale fællesskab i skolen, så elever ikke føler, at de skal ryge for at blive en del af fællesskabet.

Gorm Anker Gunnarsen, medlem af børne- og ungeudvalget i Københavns Kommune for Enhedslisten, støtter alle bestræbelser på at få alle unge under 18 år til at få en røgfri hverdag.

»Det handler om at finde alternativer, så det ikke bliver tobak, de unge mødes om, men noget andet. Derfor skal der ses på frikvarterskulturen lokalt. Men når borgmesteren spiller ud på denne måde og tilgodeser hensyn til at lægge linjen lokalt, så ser vi særdeles positivt på forslaget«, siger han.

Radikale Venstre i København er »umiddelbart positive«.

»Vi ser gerne en røgfri generation, hvor unge ikke ryger, men jeg er i tvivl om, hvorvidt forbud opnår det. Alligevel ser vi positivt på alle tiltag, der forsøger at gøre noget«, siger Tommy Petersen (R).

Klaus Mygind fra SF ønsker at sætte flere initiativer i gang, der skal mindske unges rygning og »derfor også røgfri skoletid«, der dog ser problemer i, hvordan forslaget skal håndhæves.