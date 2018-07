Unge uenige om røgfri skole: »Skal lærerne til at lugte til os?« Det nye forslag om røgfri skoler i København splitter de unge.

Laura Josefia Falk. 15 år, starter i 9. klasse på Øster Farimagsgade Skole på Østerbro. Medlem af Ungeråd KBH.

Foto: Privatfoto Laura Josefia Falk. 15 år, starter i 9. klasse på Øster Farimagsgade Skole på Østerbro. Medlem af Ungeråd KBH. Privatfoto

Laura Josefia Falk. 15 år, starter i 9. klasse på Øster Farimagsgade Skole på Østerbro. Medlem af Ungeråd KBH. Privatfoto Foto: Privatfoto

»Forslaget er en dårlig ide. Jeg synes selvfølgelig ikke, at børn og unge skal ryge i skoletiden. Jeg ryger jo heller ikke selv, men jeg bryder mig ikke om, hvis lærerne skal køre rundt i nærmiljøet for at se, om nogle elever ryger. Tænk på, hvad det vil koste?«.

»Hvordan vil man ellers finde ud af, om nogle elever bryder reglen? Skal lærerne til at lugte til os? Det er da udemokratisk, hvis man bliver anklaget for noget, man ikke har gjort, bare fordi man har stået sammen med rygerne. Det bryder jeg mig ikke om«.

»Man skulle i stedet hjælpe de unge, der ryger, ikke straffe dem. Jeg tror alligevel ikke på, at de stopper, fordi man nu vil straffe dem. Folkeskolen kan jo ikke bortvise dem eller noget. Måske får de en advarsel eller en samtale med forældrene, men de ved nok godt, at deres barn ryger, så jeg tror ikke på, at det har nogen effekt«.

»Det er de populære, der ryger, men fordi vi har fået så meget viden om, hvor skadeligt det er, så tror jeg ikke, at vi synes, at de er seje; jeg gør i hvert fald ikke. Selv om rygerne tit er dem, som vi gerne vil være sammen med. De lugter jo også, så det er meget neutralt, hvordan vi ser på dem«.

Emil Skaarup Blichmann. 17 år, snart 2. g på Niels Steens Gymnasium, gik ud af 9. klasse fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Medlem af Ungeråd KBH.

Foto: Privatfoto Emil Skaarup Blichmann. 17 år, snart 2.G på Niels Steens Gymnasium, gik ud af 9. klasse fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Medlem af Ungeråd KBH. Privatfoto

Emil Skaarup Blichmann. 17 år, snart 2.G på Niels Steens Gymnasium, gik ud af 9. klasse fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Medlem af Ungeråd KBH. Privatfoto Foto: Privatfoto

»Vi har i 50 år vidst, at rygning ikke er godt for os. Derfor er det godt, kommunen nu forsøger at stoppe rygning der, hvor det hele starter for de unge, nemlig på skolerne. Jeg tror, at der vil komme færre rygende skoleelever, hvis det indføres, og det vil helt klart gøre en forskel på en eller anden måde. På længere sigt tror jeg også, at det fører til færre rygende unge, da de mindre elever ikke vil se de ældre elever stå og ryge uden for skolen som i dag«.

»Det er selvfølgelig irriterende for de rygende skoleelever, at de skal gemme sig for lærerne, hvis det bliver forbudt, men når det ikke er lovligt at købe cigaretter, når man er under 18 år, så skal det da heller ikke være ’lovligt’ at ryge i skoletiden«.

»Når man ryger i skoletiden, er der større chance for, at andre også begynder, da man er del af deres fællesskab, hvor man deles om en pakke cigaretter. Vores frikvarterer foregik på rygernes præmisser, da vi andre gik med, og det var lidt mærkeligt. Jeg er sikker på, at hvis ikke de måtte ryge, og hvis de overholdt det, så ville flere fra min klasse aldrig være startet. Rygere laver rygere og opfordrer andre til rygning. Der er jo ingen, der går hjem efter skole og tænker, nu begynder jeg at ryge helt alene. Det er noget, man gør sammen med sine venner. Fællesskabsfølelsen vil blive fjernet, hvis ikke de må ryge i skoletiden«.