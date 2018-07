22 genstande om dagen: Min kampdruk til Oktoberfest skaber enestående data Det ret ukendte, nyopdagede hormon FGF-21, et såkaldt tømmermandshormon, vil måske i fremtiden hjælpe mod alkoholisme og fedtlever. Og jeg har hjulpet forskerne på vej.

Der er dage på kontoret, der er glemt, før computeren bliver slukket. Og så er der dage, der måske sætter aftryk i al evighed.

Sådan tre kontordage havde jeg sidste år flyttet til München og den årlige ølbegivenhed, Oktoberfest.

Sammen med to venner brugte vi vores kroppe i et forsøg, hvor forskere fra Gentofte Hospital før og efter lederhosen og øl i literkrus hjalp Politiken og tog alskens blodprøver og levermålinger.

Medicin mod druk 2,3 millioner mennesker årligt dør af alkoholmisbrug.

Alkohol er den 9.-største enkeltkomponent til sygdom.

Der findes ingen gode lægemidler, der kan kontrollere alkoholmisbrug, delvis fordi biologien bag motivation til alkoholoverforbrug er ukomplet forstået.

Hormonet FGF-21 cirkulerende i blodet er kendt for en god effekt på sukker, fedt og kropsvægten i gnavere. Men også at FGF-21 stiger ved alkoholindtag i dyr og mennesker.

Måske det kan bruges aktivt i fremtidens medicin mod alkoholisme. Vis mere

Når man tager én for videnskaben, kan man lige så godt gå all in.

Det gjorde vi tre forsøgsdeltagere på 42 år, for vi drak i snit 22,6 genstande per dag. Og ja, det er jo der, hvor Sundhedsstyrelsen højrisikogrænse lyder på 21 genstande. Om ugen.

Det var hårdt arbejde, men nogle må gå forrest og gøre det beskidte arbejde, når videnskaben kalder, og nye landvindinger skal nås.

Da lægerne på Gentofte Hospital efter vores hjemkomst konstaterede, at vi havde drukket os til 35 procent mere fedtindhold i leveren, 37 procent flere leverenzymer i blodet – et typisk tegn på levercelleskade – 20 procent mere sukker i blodet, 23 procent mere insulin i blodet og hele 103 procent mere triglycerider (fedt) i blodet, konkluderede de, at vores drukindtag i videnskabens tjeneste havde givet os en her og nu-status som mennesker med prædiabetes og mindre leverskader.

Alligevel løftede forskerne ikke et øjenbryn. De ved, at en journalist, en reklamemand og en jurist i en bank, alle familiefædre, ville tage promilleglasset fra munden, når hverdagen meldte sin ankomst.

Normal igen efter tre uger

Efter tre uger var vores levertal og blodprøver da også (stort set) normaliseret igen, målte de gode læger og konstaterede, at vi var vendt tilbage til vores fornuftige jeg.

Lægerne understregede dog også – nok mest henvendt til offentligheden og de avisartikler, som forsøget skulle munde ud i – at fortsatte vi ud ad alkoholsporet, ville permanente leverskader, type 2-diabetes, hjerte-kar-lidelser og kræft nok komme på besøg som ubudne, men selvskabte gæster før eller siden.

To tal fra et særligt og også for læger ret ukendt hormon – FGF-21 – fik dog forskerne til straks til at ringe til lektor Matthew Gillum på Panum Instituttet og råbe i røret, at deres tre kontorforsøgsmus efter massive alkoholindtag til Oktoberfest gennem 3 dage havde fået en i snit 110 procent højere forekomst af netop FGF-21-hormonet i blodet.

»Matthew er en af landets førende FGF-21-forskere, og han var virkelig begejstret, da han hørte om jeres tur og vores data på jer. Efter hans udsagn kan det være svært at se så store udsving i FGF-21-data målt i mennesker efter store alkoholindtag. Derfor er jeres data ret enestående«, siger læge og ph.d.-studerende Emilie Skytte Andersen, Clinical Metabolic Physiology, Steno Diabetes Center, Gentofte Hospital.

Hun har sammen med Matthew Gillum og en række andre forskere for nylig fået publiceret en videnskabelig artikel i Molecular Metabolism, hvori vores kampdruk fra Oktoberfest er et af tre forsøg, der belyser FGF-21 fra forskellige vinkler.

Ingen ved endnu med sikkerhed, hvor FGF-21 bliver dannet i kroppen eller hvorfor. Hypotesen er, at hormonet skabes i leveren som en slags beskyttelsesmekanisme på den overbelastning og stresspåvirkning, som leveren udsættes for ved store alkohol- og sukkerindtag.

Tømmermandshormon

Forskerne taler om, at FGF-21 er et slags ’tømmermandshormon’, der skal få mus, rotter eller mennesker til at nedsætte indtag af alkohol og sukker, så leveren får tid til at regenerere sig selv og reparere de skader, som eksempelvis alkohol medfører.

»Vi kender fortsat ikke den præcise virkningsmekanisme og meget andet, men vi kan se fra en del museforsøg med FGF-21, at når de får hormonet sprøjtet ind i kroppen, ændrer musene adfærd«, siger Emilie Skytte Andersen.

Netop ændring af adfærd viste det ene af tre forsøg, der indgik i den nye videnskabelige artikel, da også.

Forskerne lod i 4 dage 8 hanmus vælge, om de ville drikke rent vand eller vand tilsat alkohol. Derefter fik halvdelen af musene sprøjtet FGF-21 i kroppen, og bagefter drak gruppen af FGF-21-behandlede mus 21 procent mindre fra flasken, der var tilsat alkohol, sammenlignet med den ikkebehandlede gruppe af mus.