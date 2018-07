FOR ABONNENTER

Louise: Du skrev for nylig, at det var en myte, at der går mælkesyre over i modermælken, så barnet synes, at mælken smager surt og ikke vil drikke. Det fik mig til at tænke på, at jeg har hørt, at det er farligt at motionere i længere tid, når man er gravid, fordi ens temperatur så vil stige, og det kan skade barnet.