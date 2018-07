Danskerne kender ikke de officielle kostråd - og kun hver anden stoler på dem

»Der findes rigtig meget information om mad og fødevare derude. Mange bloggere og selvbestaltede ernæringseksperter fortæller, hvordan de føler, oplever og har egne erfaringer med at undvære noget. Eller spise noget særligt. Og dem, lytter folk i højere og højere grad til. Myndighedernes stemme, som man nok lyttede mere til tidligere, er kommet mere i baggrunden«, siger Line Munk Damsgaard.

Fødevare & Landbrug mener, at fødevaremyndighederne har »formidlet til formidlere og formidlet til dem, som er interesserede i området«.

»Vi ønsker, at myndighederne i højere grad deltager i ernæringsdebatten, da vi mener, at de officielle anbefaling er dem, vi bør tage udgangspunkt i. Det er evidensbaserede viden, og danskerne er generelt forvirrede«, siger Line Munk Damsgaard.

Kender de enkelte råd

Fødevarestyrelsen oplyser, at den de senere år har fået et øget fokus på området og eksempelvis ansat flere medarbejdere til at arbejdet på altomkost.dk og styrelsen facebook-side.

»Det er da klart, at vi ønsker, at folk både har tillid til os, da vi står på et stærkt forskningsgrundlag, men også kender rådene. Så undersøgelsen giver stof til eftertanke - og vi vil fremover have endnu større fokus på, hvordan vi får udbredt de evidensbaserede råd«, siger Bente Stærk, souschef i Fødevarestyrelsen.

Det »betrygger« hende dog, at de fleste om ikke kender kostrådene, så ved hvad, der er sundt, og hvad de bør vælge at putte i munden.

Fødevarestyrelsen henviser til undersøgelsens positive budskab om, at de fleste danskere støtter de enkelte kostråd, når de spørges til dem.

De fleste (92%) er eksempelvis enige i, at tørste bør slukkes i vand, at man bør vælge fuldkorn (81%), spise mindre salt (79%), 600 gram frugt og grønt om dagen (76%), vælge magert kød (72%), spise fisk to gange om ugen som hovedret (71%) og vælge magre mejeriprodukter (66%).

Skal I sælge mere?

Line Munk Damsgaard, Fødevarer & Landbrug, når nogle vender brød, mælk og kød ryggen, handler jeres bekymring så ikke om, at I skal sælge mere?