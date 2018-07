It-direktør: Et ja ville have sendt forkert signal til personalet

Det ville have været »useriøst«, og det ville have »demotiveret personalet« på hospitalerne på Sjælland og i hovedstaden, hvis de to regioner havde sagt ja til tilbuddet om frit at kunne udskifte den omstridte Sundhedsplatform med et andet system, som blev valgt i Syddanmark.

Risikoen var, at vi mistede fokus på det, vi var i gang med. Per Buchwaldt, it-direktør

Det mener Region Sjællands it-direktør, Per Buchwaldt. Det var ham, der i juni sidste år sammen med sin kollega fra hovedstaden sagde nej tak til optionen og dermed frasagde sig muligheden for – uden udbud – at kunne vælge det samme it-system, MidtEpj fra Systematic, som ser ud til at blive indført i hele Jylland og på Fyn.

»Vores situation var den, at vi havde et relativt nyt udbud bag os, og vi var i fuld gang med at implementere Sundhedsplatformen, så nej, vi tænkte ikke i, at vi skulle lave optioner på andre anskaffelser«, siger Per Buchwaldt.

3. juli 2017. Sundhedsplatformen var atter i søgelyset, da Politiken kunne fortælle, at Region Hovedstaden i årets første tre måneder kun havde registreret 505 forløb med kræftpatienter, selv om der normalt i den periode behandles omkring 1.200 patienter.

3. juli 2017. Sundhedsplatformen var atter i søgelyset, da Politiken kunne fortælle, at Region Hovedstaden i årets første tre måneder kun havde registreret 505 forløb med kræftpatienter, selv om der normalt i den periode behandles omkring 1.200 patienter.

»Vi har også den opfattelse, at det ville kunne forstyrre signalgivningen i vores organisationer, hvis vi pludselig er med i et udbud«.

Hvordan ville det forstyrre?

»Hvis du prøver at motivere rigtig mange mennesker til at lave en rigtig stor arbejdsindsats i et projekt, og du så samtidig siger, at du vil undersøge alternativer, så vil det kun give anledning til bekymring og undren i egen organisation. Med andre ord: Det er overhovedet ikke motiverende for egen organisation, hvis man havde gjort noget sådant. Det tenderer det useriøse at gå ind i en option med en uges varsel uden at kende indholdet«.

Har I beregnet, hvad det ville have kostet jer at sige ja til optionen?

»Udgiften ville være, at vi skulle bruge ressourcer på at beskrive vores behov med et meget kort varsel. Der skulle sættes ressourcer af til det. Ressourcer, som i forvejen var stærkt optaget af at implementere Sundhedsplatformen«.

Hvad havde risikoen været ved at sige ja til optionen?

»Du kan jo lave optioner på hvad som helst og have sådan nogle liggende i skuffen. Det bliver de ikke bedre af«.

Men hvad ville risikoen have været?

»Risikoen var, at vi mistede fokus på det, vi var i gang med. At vi demotiverede vores medarbejdere, hvor vi havde brug for alle kræfter til det projekt, vi var i gang med«.

18. april 2017. På forsiden af Politiken kunne man læse, at Sundhedsplatformen stjal lægernes tid, og kræftpatienter derfor måtte vente for længe på at blive behandlet.

18. april 2017. På forsiden af Politiken kunne man læse, at Sundhedsplatformen stjal lægernes tid, og kræftpatienter derfor måtte vente for længe på at blive behandlet.

I dag kan vi se, at Sundhedsplatformen har givet det største tilbageslag i regionernes historie. Ville det ikke have været godt at have den option i dag?

»Nej, for det var ikke en option, som vi kendte indholdet af. Vi vidste ikke på det tidspunkt, at det var MidtEpj, der blev resultatet«.

Det gør man vel aldrig med den slags optioner?

»Det er derfor, debatten for øjeblikket er så unuanceret, fordi folk sammenligner to løsninger, som ikke er på samme niveau«.

Men ville det ikke have været godt at have mulighed for at skifte til MidtEpj i dag med alle de problemer, der er med Sundhedsplatformen?

»Det var en option på noget, vi ikke vidste, hvad var«.

Men det ved man vel i dag?