Klarlunds klumme: Spiser du også fordi du keder dig?

På vore breddegrader spiser vi ikke kun, fordi vi er sultne. Vi spiser også, fordi vi keder os eller har brug for en overspringshandling. Hvis jeg ikke rigtig kan tage mig sammen til at udføre den opgave, jeg har sat mig for, slår jeg ofte et smut ud i køkkenet for lige at tjekke, om der skulle være noget, der kunne friste.

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Når vi har spist aftensmad og sætter os til rette i sofaen, er vi jo ikke sultne. Vi har lige spist, men mange kender trangen til at finde et eller andet, man kan putte i munden. Vi er måske lidt rastløse og bliver overmandet af en forbandet lyst til et glas et eller andet og lidt kage, slik eller chips.

Man har bedt mennesker om at føre dagbog over, hvad der stimulerer dem til at spise. Bortset fra »jeg var sulten«, svarede folk, at de spiste, fordi »maden var der«, »jeg så maden«, »jeg ville være med i selskabet«, »jeg havde ikke andet at lave«, »jeg ville gerne foretage mig noget, mens jeg så fjernsyn«. Og de holdt op med at spise, fordi »de andre var færdige med at spise«, »der var ikke mere mad«, eller »fjernsynsprogrammet var slut«. Andre studier viser, at folk fortsætter med at spise, hvis der er mere mad, mere tid til at spise eller mere tid til at se fjernsyn.

En undersøgelse viste, at vi spiser det, der er på tallerkenen. I et forskningsprojekt fik alle forsøgspersonerne en skål suppe. Deltagerne vidste, at de var med i et projekt, men de vidste ikke, hvad det gik ud på. Uden at de opdagede det, var nogle af suppeskålene under bordet forbundet med en slange i et system af ’forbundne kar’, der betød, at tallerkenerne hele tiden blev fyldt op med suppe. Deltagerne havde alle en tendens til at ville spise op, hvilket indebar, at de forsøgspersoner, der spiste af de ’bundløse’ suppetallerkener, spiste markant mere end de forsøgspersoner, der tømte deres tallerken på normal vis. De sagde godt nok, at det var en mættende suppe, men trangen til at spise, når der er mad på tallerkenen, er så stor, at vi skovler ind uden mavefornemmelse for, hvornår vi er mætte.

Vi spiser det, der er på tallerkenen. Måske er det sådan, fordi vi er opdraget til at spise op. Det er en god idé at undgå madspild, men fedmeepidemien taget i betragtning er det nok ikke en god idé at forlange, at børn skal spise op.

