Klarlunds klumme: Stop skraldemad til fattige Skraldet mad med listeria hjælper ikke madfattige familier.

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Fabian er en frisk ung mand, der har været skralder i fem år. Han har lavet en opsigtsvækkende video til Facebook, som lige nu går viralt med mere end 300.000 visninger og over 5.000 delinger. Fabian har været i butikkernes affaldscontainere og fundet en masse tilsyneladende god og brugbar mad.

I løbet af bare en time har han fundet basilikum, peberfrugter, gulerødder, kartofler, champignoner, avokadoer, blegselleri, vindruer, abrikoser, chokolade, smør og sur-sød sovs. Han har også fundet 17 svinemørbrad, steaks, kalkunbryst og kylling og spørger, hvorfor al denne mad går til spilde. Fabian understreger, at det er dyr, der har levet (måske under usle forhold) med det ene formål at blive til mad på vores middagsborde. Og nu er de endt i en affaldscontainer.

Langt over 1.000 facebookbrugere har liket Fabians video, og mange spørger, hvorfor man ikke giver containermaden til fattige familier. Det virker umiddelbart sympatisk, men jeg er nødt til at hejse et flag for fødevaresikkerheden. Hvor sundt er det lige at spise gammelt kød, der har ligget i en container i 30 graders varme? Af og til er der faktisk en god grund til, at fødevarer bliver kasseret.

Hvor sundt er det lige at spise gammelt kød, der har ligget i en container i 30 graders varme? Af og til er der faktisk en god grund til, at fødevarer bliver kasseret.

I den senere tid har vi kunnet læse om metalspåner i boller og glasskår i mysli og om majs, der var inficeret med listeria. Man kan ikke lugte sig til en listeriaforgiftning, men er man svækket, kan en listeriainfektion være dødelig. Derfor er det ikke uden videre i orden at give den skraldede mad til fattige familier, som i forvejen er udsatte.

Der skal gøres noget, inden maden rammer skraldespanden. Supermarkederne kan forære den korrekt opbevarede mad til lokale hjælpeorganisationer, så de kan hjælpe mennesker i nød. Det er en god idé at sætte varer ned i pris, inden varerne udløber, og sikre optimal lagerstyring, så man så vidt muligt rammer det rigtige antal kunder med det rigtige antal varer hver dag. Det er også vigtigt at undgå madspild derhjemme. Der er ideer at hente på f.eks. hjemmesiden for Stop Spild Af Mad.

Både den enkelte og supermarkederne kan gøre en indsats for at undgå madspild. Men det er naivt og potentielt farligt, hvis skraldere tror, at de ’redder’ maden og kun gør godt ved at give den til udsatte familier. De madfattige skal ikke have sundhedsfarlig mad. Fattigdomsproblemet skal løses politisk.

