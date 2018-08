FOR ABONNENTER

Åse: Jeg har to gange i forbindelse med flyrejser fået en overfladisk blodprop. Første gang for 10 år siden var det bare en lille hævelse på en kort flyvetur, hvor jeg ikke brugte støttestrømper. Anden gang var i foråret, hvor jeg fik en større prop på en tur fra Sydafrika, hvor jeg havde strømperne på og forsøgte at bevæge benene undervejs ved at lave venepumpeøvelser og gå lidt frem og tilbage på gangen.