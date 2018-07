Smerteramte føler sig snydt for cannabismedicin Lægemodstand mod cannabis vækker undren hos patienter, der får store mængder vanedannende medicin som morfin.

Patienter med store og daglige smerter er oftest storforbrugere af stærk smertestillende medicin.

Men de har svært ved at få lægerne til at ordinere den medicinske cannabis, der ellers blev tilladt som forsøg fra 1. januar.

I en undersøgelse blandt medlemmer af Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen siger halvdelen, at de er fysisk afhængige af smertestillende medicin.

Tre ud af fire tager jævnligt lægeordineret medicin og næsten 60 procent flere gange dagligt. Mest udbredt er stærkt vanedannende medicin som morfin.

Janus Tarp er formand for Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen.

Han er skuffet over, at 88 procent af de medlemmer, der siden 1. januar har opsøgt deres læge i håb om en recept på medicinsk cannabis, har fået nej. Trods positive erfaringer hos mange af dem, der tidligere har skaffet sig cannabis ad anden vej.

»Som forening var vi rigtigt glade for forsøgsordningen med cannabis og muligheden for at gå til lægen efter en recept«, siger han.

»I stedet møder mange en lukket dør hos lægerne«, siger Janus Tarp.

Han er ikke imponeret over politikernes omdiskuterede forsøgsordning med medicinsk cannabis.

»Man fik ikke taget lægerne ordentligt i ed. Men det er også grotesk, at lægerne ikke tøver med at udskrive stærke morfinpræparater og samtidig er tilbageholdende med medicinsk cannabis på grund af bivirkninger«, siger Janus Tarp.

Anders Beich er formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab (DSAM).

»Politikerne har vedtaget en lovgivning, som kører frontalt imod al lægelig rådgivning på området«, siger han.

Han erkender, at der er store og reelle problemer med afhængighed af stærk medicin for mange patienter.

» Vi er noget i bekneb med, hvordan man smertestiller folk. Derfor kunne man også med fordel have lavet nogle store forsøg med folk, der er afhængige af morfin, for at se, om forskellige cannabisprodukter gør en forskel«, siger Anders Beich.

ritzau