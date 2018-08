Klarlunds klumme: Derfor stopper vi ikke, før posen er tom Signalstoffer, der i stenalderen hjalp os til at overleve, får os i dag til at spise løs.

Vil du have en vingummi?, spurgte jeg min veninde, mens jeg rakte hende slikposen. Nej tak, svarede hun, jeg kan ikke tåle vingummi. Hun må have mærket min skepsis, for hun fortsatte: Hvis jeg tager bare én, stopper jeg ikke, før posen er tom.

Bente Klarlund Overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Skriv til: bente.klarlund@pol.dk

Jeg tænkte på det igen, da jeg i weekenden lå på langs med et glas vin og tømte en pose chips uden tanke på kalorier, fedt og salt, før posen var tom.

Der findes faktisk en forklaring på, hvorfor det er svært at stoppe chips- eller chokoladeflippet. Den fede mad kickstarter en kædereaktion af signaler i kroppen. Først er der nogle receptorer i vores mund, der reagerer på den fede eller søde mad. Fra munden sendes et signal til tarmen, der sender besked videre til hjernen, som aktiverer vores belønningscenter. Resultatet er, at vi føler os godt tilpas og får lyst til at spise endnu mere.

Så når jeg tømmer chipsposen, er det, fordi min krybdyrhjerne fortæller mig, at chipsene er livsnødvendige for mig

Det er egentligt ret oplagt, at vores krop reagerer, som den gør. I tidernes morgen var det en overlevelsesmæssig fordel at spise masser af energirig mad, når den en sjælden gang var til rådighed. Så når jeg tømmer chipsposen, er det, fordi min krybdyrhjerne fortæller mig, at chipsene er livsnødvendige for mig.

Signalstofferne i tarmen hører til det såkaldte endocannabinoide system. Samme signalstof, der hjalp os til at overleve i stenalderen, er i dag med til at fremme overvægt og livsstilssygdomme. Grunden er, at der i vores samfund altid er let adgang til fed mad.

I et forsøg skulle en gruppe mennesker vurdere indholdet i en biograffilm. Forud for filmen fik de udleveret nogle gamle og kedelige popcorn. Efterfølgende skulle deltagerne i forsøget svare på en række spørgsmål om filmen. De blev også spurgt, hvad de syntes om popcornene. Alle klagede over smagen. Alligevel viste det sig, at de havde spist løs af popcornene, til der ikke var flere tilbage.

Det er endnu ikke lykkedes industrien at udvikle medicin, der blokerer det endocannabinoide system uden bivirkninger. Indtil videre må vi derfor bruge andre strategier for at undgå overvægt. Jeg havde ikke tømt posen med chips, hvis den ikke lå lige der foran mig på bordet. Jeg ville have spist mindre, hvis posen var mindre. Jeg havde ikke tømt posen, hvis jeg ikke i første omgang havde hevet den ned fra hylden og lagt den i kurven henne hos købmanden. I morgen vil jeg lægge en ny strategi.