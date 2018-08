Minister: Man kan ikke sætte lighedstegn mellem at bruge mange penge og at have psykisk trivsel på arbejdspladserne

Hvad skal vi gøre, hvis det viser sig, at det er et strukturelt problem med for eksempel for mange opgaver til for få medarbejdere, for mange børn i børnehaverne eller syge på sygehusene, hvor de ansatte ikke føler, de slår til?

»Der skal vi lytte til, hvad sammenhængsreformen kommer med af politiske forslag. Der ser vi på den offentlige sektors struktur, om der skal laves noget om, og det er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det vil der være behov for. Man skal både se på struktur og på, hvordan man organiserer sig. Det er også et spørgsmål om ledelse. Meget af det dårlige psykiske arbejdsmiljø knytter sig til dårlig ledelse, ved vi. Det er ikke et spørgsmål nødvendigvis om flere penge«, siger Troels Lund Poulsen.

Men hvis det handler om penge eller for få ansatte, er regeringen så villig til at se på det også?

»Jeg synes ikke, det skal handle om kroner og ører. Der ligger også en prioritering i kommunerne og regionerne i forhold til, hvordan man organiserer sit arbejde. Og man kan ikke sætte lighedstegn mellem at bruge mange penge og at have psykisk trivsel på arbejdspladserne. Det er ikke et spørgsmål om alene at diskutere flere penge til regioner og kommuner, men om, hvordan strukturen er. Men vi bliver nødt til at gå mere håndfast til værks. Der vil i mit udspil komme fokus på nogle af de områder, hvor der er særlige udfordringer – sundhedsområdet, ældreområdet og også børne- og unge- området«, siger Troels Lund Poulsen.