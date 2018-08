Regeringen vil bekæmpe stress med et panel af kendisser - og ingen stressforskere Et stresspanel er en glimrende ide, mener forskere. Men manglen på fagfolk i panelet vækker kritik.

Udviklingen i antallet af stressramte på jobbet går den gale vej. Det understreges af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, som viser, at det står særlig slemt til i offentligt regi, hvor eksempelvis 50 procent flere pædagoger oplevede symptomer på stress i 2016, end det var tilfældet i 2012.

I 2010 fastsatte et flertal i Folketinget, den såkaldte Arbejdsmiljøforligskreds (S, R, DF, V og K), et nationalt mål for 2020 om at reducere antallet af lønmodtagere, der oplever psykisk overbelastning. Med 20 procent. Siden da er det steget – med 11 procent.

I 2017 blev et ekspertudvalg nedsat under Beskæftigelsesministeriet med Pia Gjellerup som formand, og senest har seks ministerier sammen præsenteret et stresspanel, der skal komme med forslag til løsninger på problemet og engagere befolkningen i, hvordan den enkelte borger kan tage medansvar for at stoppe udviklingen.

Fakta Stress hos lønmodtagere Blandt alle lønmodtagere er andelen, som oplever stress vokset med 11 procent siden 2012. Blandt offentligt ansatte er andelen vokset med 20 procent siden 2012. I 2016 angav 23 procent af alle lønmodtagere, at de havde symptomer på stress. 95 procent af stressramte (i arbejde) oplever, at arbejdet har spillet en rolle i deres udvikling af stress. Ifølge politisk målsætning fra 2010 skal andelen, der oplever psykisk belastning på jobbet reduceres med 20 procent frem mod 2020. Siden 2012 er andelen steget med 17 procent. Vis mere

Panelet består af 11 eksperter, men der er ikke en eneste psykolog eller stressforsker med. I stedet er udvalgets formand, Anette Prehn, sociolog og forfatter til selvhjælpsbøger som ’Coach dig selv’. De resterende 10 er direktører, foredragsholdere og en operasanger, og så er Peter Lund Madsen, den kendte tv-hjerneforsker, som er speciallæge i psykiatri, medlem.

Panelets mangel på stressforskere har undret flere fagfolk – heriblandt psykolog Svend Brinkmann, der i et facebookopslag blandt andet skriver:

»Man får på fornemmelsen, at de perspektiver, der ifølge forskningen virkelig ville kunne rykke, vælges fra, fordi de handler om grundlæggende strukturelle ændringer. Og det er næppe populært«.

Ifølge stressforsker og cand.pæd. fra Københavns Universitet Freja Filine Petersen er et stresspanel en glimrende idé.

»Men hvis det skal hjælpe på daginstitutionsområdet, ville jeg råde dem til at sammensætte det af praktikere, forskere og politikere, der sammen skal finde et samspil mellem kvalitet og effektivitet«, siger hun.

Psykolog og stressforsker Malene Friis Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) understreger, at strukturer på arbejdspladsen er en faktor, der ikke må overses:

»Vi må insistere på, at der skal være en balance mellem krav og ressourcer. Den regel er der ikke et tryllepulver eller magi, der kan ophæve«.

Medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg Lennart Damsbo-Andersen (S) var med til forhandlingerne i 2010, da de nationale mål blev diskuteret.

»Det er vigtigt at komme op af skyttegravene, så arbejdsgiverne ikke står på den ene side og siger »tag jer sammen«, og medarbejderne ikke står på den anden side og siger »flere penge««, siger han.

Damsbo-Andersen peger på, at ingen har et entydigt svar på, hvordan man vender udviklingen, og at stresspanelet derfor er en god idé – for at få »kigget hele vejen rundt om problemet«.

Problemet kræver en bred politisk indsats Troel Lund Poulsen (V)

»Jeg ville ikke gøre det anderledes. Beskæftigelsesministeren har sat nogle folk til at kigge på det – når de kommer med deres bud, skal vi tale om i forligskredsen om, hvad der skal gøres. Det er rigtig fornuftigt«, siger han.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) vil i efteråret præsentere regeringens plan for, hvad der skal gøres for at modvirke stress på jobbet, og han er ikke lukket for forslag fra stressforskningen.

»Problemet kræver en bred politisk indsats, og der er jeg åben for, hvad der kommer af forslag, og vil selv komme med en plan baseret på ekspertudvalgets rapport«, siger han.

Ministeren lover, at der i hans udspil vil være fokus på nogle af de områder, hvor der er særlige udfordringer – som sundhedsområdet, ældreområdet og børne- og unge-området. Dog lover han ikke flere penge eller hænder:

»Jeg synes ikke, det skal handle om kroner og øre, man kan ikke sætte lighedstegn mellem at bruge mange penge og at have psykisk trivsel på arbejdspladserne«.